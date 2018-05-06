Politico: Трамп хочет смены авторитарного режима 6.05.2018, 8:26

Смена власти в Иране является единственным путем к миру на Ближнем Востоке.

Представитель юридической команды президента США Рудольф Джулиани заявил о том, что Дональд Трамп хочет сменить руководящий режим в Иране.

Джулиани отметил, что смена власти в Иране является "единственным путем к миру на Ближнем Востоке", передает Politico.

Политик также считает, что вопрос Ирана является более важным, нежели конфликт Израиля и Палестины.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о том, что возможное решение США о выходе из Соглашения по иранскому атому может негативно повлиять на все мировое сообщество.

В свою очередь министр иностранных дел Ирана Мохаммед Джавад Зариф заявил, что его страна не станет вести переговоры об изменении ядерной сделки от 2015 года.

Напомним, президент США Дональд Трамп потребовал от европейских союзников до 12 мая "исправить ужасные недостатки" ядерной сделки от 2015 года, в противном случае, он откажется продлить режим отмены санкций США в отношении Ирана.

Официальный Берлин призвал Трампа сохранить действующее соглашение с Ираном, а генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш заявил, что существует риск войны, если международное соглашение не сохранится.

Американский президент уже ведет переговоры со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном о новом соглашении с Ираном.