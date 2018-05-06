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Трус, Балбес и Бывалый: позорище тоталитарной системы

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  • Анатолий Санотенко, «Бобруйский курьер»
  • 6.05.2018, 8:43
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Недавние события, случившиеся в Бобруйске, умилили.

Умилили они своим редкостным правовым идиотизмом. А также «историческим» олигофренизмом тех, кто это все придумал.

Это когда вся бобруйская милиция и приданная им в помощь организация на три буквы за двумя женщинами гонялись. Политическими, общественными лидерами. Чтоб задержать их и не пущать. В Минск. На разрешенное торжественное мероприятие по случаю столетия БНР – Беларуской Народной Республики.

Говорят, операция «Фильтр» называлась… (В этом месте почему-то «следуют» ассоциации с «Самогонщиками» – с Трусом, Балбесом и Бывалым).

Тех, за кем «гонялись», зовут: Галина Смирнова и Таисия Кабанчук.

Всех остальных противодействующих лиц – «преступниками обыкновенными». Это если внимательно, без блата, без скидок на их правовую неполноценность, прочитать уголовный кодекс.

Ну там – статьи о превышении/злоупотреблении служебными полномочиями, о незаконном задержании… создание устойчивой преступной группировки и т.д.

Женщин – руководительниц политических, общественных организаций – караулили (аки Чикатилы местного розлива) в темных дворах. Днем и ночью. «Брали» возле их подъездов. Обвиняя в том, что они перешли не в том месте дорогу (в протоколе, составленном на Галину Смирнову, чтобы никто не сомневался, что это не так, что это – «ложь обыкновенная», был даже указан не тот номер дома)…

А поскольку сажать в ИВС за один только «переход дороги в неположенном месте» – не комильфо даже по нынешним милицейским понятиям (довольно-таки «людоедским»), придумали еще и сопротивление «должностному лицу». Видимо – сотрудникам ОМОНа, которые их и задерживали.

Но! Или «постеснялись» (завяжите им бантик и дайте леденец), или фантазии не хватило (мозги отбиты на тренировках о ломаемые головой кирпичи), – не «скреативили», не написали в протоколе, – например, так: «Используя новый вид единоборства под название РЭП, Галина Смирнова легким движением руки уложила на землю взвод бобруйского ОМОНа…»

А по поводу Кабанчук: «Выкрикнув «БХД!» (вместо «банзай»), Таисия Кабанчук нанесла непоправимый вред физиогномии наших отборнейших сотрудников…»

И вот это все, этот юридический маразм «опогоненные» граждане хотят втюхать нам как некий «цимус» по-бобруйски.

Весь этот «правовой идиотизм».

Но – идиотизм – идиотизмом, а – закон по расписанию.

По слухам, мадам Фемида (слегка попридержанная другой мадам – Клио, «музой истории»), уже «запрягла», уже выехала. В сторону «самодурственных» бобруйских правоохренителей. Которые этими «посадками» нарушили планы своих минских хозяев. Перегнули палку (видимо, милицейскую дубинку). Которая скоро, по законам физики, выгнется в обратную сторону, стремясь принять привычную для нее форму, и стукнет по их фэйсу.

Анатолий Санотенко, «Бобруйский курьер»


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