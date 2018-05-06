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Алексей Навальный вышел на свободу

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  • 6.05.2018, 8:55
Алексей Навальный

Суд над политиком состоится 11 мая.

Российского оппозиционера и руководителя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального выпустили из отдела внутренних дел Москвы.

Политика освободили до заседания суда по его делу, которое пройдет 11 мая.

Об этом Алексей Навальный сообщил в «Твиттере».

Напомним, в субботу, 5 мая, перед инаугурацией президента РФ Владимира Путина во многих городах страны прошли акции «Он нам не царь». Навальный призвал выходить людей на улицы в связи с недемократичностью состоявшихся выборов. Движение уже традиционно не получило разрешения властей Москвы на их проведение. Полицейские, схватив за руки и ноги, вынесли Навального из толпы.

Мероприятие собрало много сторонников во многих российских городах. Полиция задержала по меньшей мере 1600 человек по всей стране. Российские силовики задерживали также и детей, которые присутствовали на митингах.


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