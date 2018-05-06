Алексей Навальный вышел на свободу 1 6.05.2018, 8:55

Алексей Навальный

Суд над политиком состоится 11 мая.

Российского оппозиционера и руководителя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального выпустили из отдела внутренних дел Москвы.

Политика освободили до заседания суда по его делу, которое пройдет 11 мая.

Об этом Алексей Навальный сообщил в «Твиттере».

Видимо пришла команда «до инаугурации не сажать». На меня оформили два протокола: организация митинга и сопротивление полиции. Но полпервого ночи решили выпустить из ОВД до суда. На фото: материалы моих «правонарушений». Ну всё верно, чё pic.twitter.com/ogsCIGQiYK — Alexey Navalny (@navalny) 5 мая 2018 г.

Напомним, в субботу, 5 мая, перед инаугурацией президента РФ Владимира Путина во многих городах страны прошли акции «Он нам не царь». Навальный призвал выходить людей на улицы в связи с недемократичностью состоявшихся выборов. Движение уже традиционно не получило разрешения властей Москвы на их проведение. Полицейские, схватив за руки и ноги, вынесли Навального из толпы.

Мероприятие собрало много сторонников во многих российских городах. Полиция задержала по меньшей мере 1600 человек по всей стране. Российские силовики задерживали также и детей, которые присутствовали на митингах.