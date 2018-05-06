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ЧМ-2018: Чехи обыграли словаков, американцы одержали вторую победу

  • 6.05.2018, 9:17
Фото: reuters

Поединок Чехии и Словакии выдался драматичным.

Второй день чемпионата мира по хоккею завершался матчем США — Дания и принципиальным противостоянием Словакии и Чехии, сообщает tut.by.

Словаки дали настоящий бой более именитым соседям. Особенно старался голкипер

Марек Цилиак, второй год подряд признающийся лучшим вратарем чемпионата Чехии.

Счет в матче был открыт на восьмой минуте, когда отличился словацкий форвард Михал Кристоф. Сравнять цифры на табло чехи смогли лишь в начале второго периода после гола Доминика Кубалика.

Фото: reuters

Впрочем, практически сразу же Андрей Секера вновь вывел Словакию вперед. После этого чехи долго и упорно пытались спасти матч, но их усилия разбивались о стену в лице Марека Цилиака. Словацкий вратарь отразил 37 из 38 бросков, но не смог сделать в основное время 38-й сэйв, пропустив от 19-летнего Мартина Нечаса за 9 секунд до конца третьего периода.

Игра перешла в овертайм и закончилась после точного броска Дмитрия Яшкина на 63-й минуте. Словаки обиднейшим образом упустили возможность добыть важную победу, а чехи стартуют с тяжелого выигрыша.

В другом вечернем матче обошлось без интриги. Добывшие вчера важную победу над Германией датчане не смогли одержать на родном льду вторую победу, уступив США — 0:4.

Голами за американскую сборную отметились Уилл Батчер, Крис Крайдер, Кэм Аткинсон и Ник Дженсен.


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