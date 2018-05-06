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Житель Уэльса проедет через Беларусь на байке ради детей

  • 6.05.2018, 9:37
Джон Пирс рядом со своим мотоциклом
Фото: leaderlive.co.uk

Джон Пирс работает страховым брокером, а в свободное время совершает необычные поступки.

Джон Пирс совершит на своем мотоцикле путешествие из поселка Булчгвин в Великобритании в деревню Скарсвог в Норвегии. Сделает он это в благотворительных целях, сообщает уэльское издание Leader.

Пирс, которому 59 лет и который работает страховым брокером, собирается отправиться в дорогу 25 мая. Путешествие займет 30 дней. Ведь мотоциклист будет ехать кружным путем, по суше, через Боснию, Молдову, Украину и Беларусь.

По дороге он намерен, например, остановиться в замке Дракулы в Трансильвании. А также побывать в Чернобыле, где произошла трагическая авария. Конечный пункт тоже необычен. Скарсвог позиционирует себя как самая северная рыбацкая деревня в мире.

Цель, которую преследует Пирс своей экспедицией за полярный круг – собрать 3 тысячи фунтов для благотворительного общества леди Тэвернэсс, которое выделяет деньги в помощь детям с инвалидностью.

Для жителя Уэльса это станет уже второй поездкой по похожему маршруту. Первую он совершил два года назад, проехав 5 тысяч миль по Франции, Бельгии, Голландии, Германии, Дании, Швеции и Финляндии. Конечной точкой пути был норвежский Нарвик.


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