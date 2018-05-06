Появилось впечатляющее видео запуска миссии NASA на Марс
- 6.05.2018, 9:59
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Задача миссии – изучать внутренние объекты Красной планеты.
В субботу, 5 мая, американское космическое агентство NASA запустило зонд InSight для изучения глубинных слоев почвы и сейсмической активности на Марсе.
Видео запуска было опубликовано в соцсетях агентства, сообщает apostrophe.ua.
Отмечается, что зонд запустили с базы ВВС Ванденберґ на ракете Atlas 5, - он будет с помощью сейсмических исследований, геодезических методов и теплопередачи изучать внутренние объекты Марса.
"Полученные данные по формированию Марса помогут нам лучше понять, как создавались и создаются другие скалистые планеты, в частности планета Земля", - утверждают организаторы миссии.
Стоит заметить, что InSight Mars является первой миссией, которая преимущественно сосредоточится на изучении планеты Марс изнутри, - она должна была быть запущена еще в 2016 году, но тогда старт отложили по техническим причинам.
LIFTOFF! Humanity’s next mission to Mars has left the pad! @NASAInSight heads into space for a ~6 month journey to Mars where it will take the planet’s vital signs and help us understand how rocky planets formed. Watch: https://t.co/SA1B0Dglms pic.twitter.com/wBqFc47L5p— NASA (@NASA) 5 мая 2018 г.