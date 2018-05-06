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Украина может наказать Путина

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  • 6.05.2018, 10:09
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Что для этого нужно делать.

2 мая Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел новые санкции против России, в частности, против олигархов, близких к Владимиру Путину. Ограничения касаются физических и юридических лиц, причастных к российской агрессии против Украины и удержанию в РФ украинских политических заключенных, а также тех, которые попали под санкции США и ЕС. Российский оппозиционный политик Константин Боровой рассказал "Апострофу", что нужно сделать Украине, чтобы действительно наказать Кремль за его преступления:

- Хорошо, что Украина ввела такие санкции. Это говорит о сотрудничестве с мировым сообществом, которое не принимает нынешней политики Кремля. И я бы даже сильнее сказал: не принимает в качестве политики военные преступления, преступления против человечности, совершаемые Кремлем.

Есть некоторые вопросы к Совету национальной безопасности и обороны, связанные с продолжением сотрудничества Украины с Кремлем. Я имею в виду экономическое сотрудничество Украины с Россией. Украина призывает к продолжению санкций, я слышал о призывах к эмбарго... Но сама Украина не идет на такие шаги — по экономическим соображениям. Мне кажется, это ошибка. Позиция СНБО могла бы быть тверже, радикальнее.

Речь идет о военных преступлениях. И, по существу, Украина продолжает экономические и политические отношения с режимом военных преступников. Я думаю, Украина могла бы в этом смысле показать пример той же Германии, что с военными преступниками не надо иметь дела.

Это, возможно, нанесет какой-то экономический ущерб Украине, но политически она от этого выиграет.

Украина продолжает оставаться, кстати говоря, членом СНГ (Украина является государством-участником, но не членом СНГ, а 2 мая президент Петр Порошенко заявил, что Украина прекратит свое участие в координационных органах Содружества, — "Апостроф"). Я думаю, было бы правильным не только это членство пересмотреть, но и уровень дипломатических отношений с Россией — страной, совершающей агрессию против независимой Украины.

Грузия в свое время предприняла формальные усилия для выхода из СНГ. Я думаю, что самое время и для Украины прекратить все отношения с союзом, где есть преступный путинский режим.

Однако я не думаю, что санкции самой Украины — отдельно от остальных — окажут существенное воздействие на Кремль. Здесь важнее солидарность с санкциями, которые вводят Соединенные Штаты и Европейский союз. Я очень надеюсь, что среди нарушителей этих санкций не будет украинских компаний.

Сомневаюсь, что последуют какие-то ответные санкции со стороны России. Уровень экономических отношений снижен Россией, и, по-моему, предпринимать какие-то усилия с ее стороны невозможно: Россия — в отличие от Украины, кстати говоря — использовала санкции в полной мере, чтобы нанести экономический ущерб Украине. Украина в данном случае выступает страдающей стороной. Я бы предпочел, чтобы Россия считала себя наказанной за несотрудничество с Украиной. Для этого действия Украины должны быть более твердыми и последовательными.


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