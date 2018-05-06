Белоруска – властям: Ребенок в садике лучше сочинит «отписку» 6.05.2018, 10:24

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Раиса Коляда

Фото: bk-brest.by

Брестчанка три года ведет «войну» с чиновниками горисполкома.

Раиса Ивановна Коляда считает (имеет право) чиновников Брестского горисполкома не грамотными и не компетентными специалистами. Вероятно, не всех, но как минимум одного точно: «Якубовский пишет отписки на детсадовском уровне. Ребенок в старшей группе, в садике, наверное, лучше сочинит эту отписку!»

Фото: bk-brest.by

Журналисты «Брестского курьера» решили узнать, чем же заместитель председателя горисполкома так не угодил брестчанке.

Раисе Ивановне около пятидесяти, она трудится штукатуром в одном из строительных предприятий города и очень устает физически. Приходя домой, она не может восстановить силы, с ее слов, по причине шумов от соседей по квартире сверху. Причиной «хорошей» слышимости брестчанка считает стяжку пола, которую соседи выполнили с нарушением технологии, а именно, стяжка была выполнена традиционным, старым-добрым «мокрым» способом вместо «сухопрессованного».

Фото: bk-brest.by

Возможно, это именно тот случай, когда сбываются все «пожелания» злорадствующих собственников квартир в адрес строителей, которые пропивают цемент, предназначенный для штукатурки и стяжки, но речь не об этом.

Раиса Ивановна имеет принципиальную позицию и решила отстоять свои права на отдых. Она обратилась…куда она только не обращалась: и в ЖРЭУ, и в санстанцию, и в горисполком, и облисполком, в КГК и даже в Министерство ЖКХ РБ. Она предоставила нам внушительную стопку обращений и ответов от середины 2015 года, которые показывают нам «кто есть кто» на самом деле и проливают свет истины на ситуацию.

Суть заявлений Раисы Ивановны: «Прекратить шумы, исходящие от соседей сверху путем переделки стяжки по технологии сухого прессования в третий раз во всей квартире и никак иначе!»

Между тем, Раиса Ивановна считает, что в течение трех лет чиновники не решили ее проблему, не исполнили ее желание.

Что делали и что сделали чиновники?

Реагировали на обращения гражданки, отвечали в установленные законодательством сроки и установили нарушения при устройстве стяжки пола в квартире сверху: звукоизоляционный слой отсутствовал. Чиновники обязали жильцов верхней квартиры сделать стяжку по-новому и те подчинились: демонтировали всю стяжку (60 м.кв.) уложили звукоизоляцию и отсекающую ленту и заново залили стяжку все тем же мокрым способом, что соответствует нормативным документам по устройству стяжек пола. Окончательным покрытием по усмотрению хозяев стал ламинат с предшествующим дополнительным слоем звукоизоляции в комнатах и керамическая плитка на кухне.

Фото: bk-brest.by

И, казалось, проблема решена, но не тут-то было. Раиса Ивановна не перестала донимать чиновников. Ее не устроили ни выполненные соседями работы, ни ответы и действия чиновников, ни обследования стяжки, а слух тяжело работающей женщины обострился пуще прежнего. Она стала слышать не только громкие звуки соседей сверху, но шорохи и скрипы, стоны и вздохи, телефон в режиме «вибро» и шепот, открывание шуфляд и шорканье босых ног по ламинату. Но главное, что все звуки жильцов сверху, по мнению Раисы Ивановны, создавались соседями специально для психического угнетения и издевательства над ней.

Фото: bk-brest.by

В разговоре с Раисой Ивановной мы услышали много не лестных слов и о соседях сверху, которые хотят сжить ее со свету, и о бездействии властей, которые навязали ей проблему. Дескать, на самом деле, шумы — это проблема не ее, а чиновников. Но брестчанка оказалась не лыком шита и выработала способ устранения звуков сверху — громкая музыка в своей квартире. С ее слов, соседи травмируются громкой музыкой и затихают.

Удалось пообщаться и с соседями сверху. Молодая семья, работают, в квартире чистенько. Вот что говорят они: «Изначально у нас были без каких-либо звукоизоляций дощатые полы, которые доставляли неудобство скрипом не только Раисе Ивановне, но и нам. Мы сделали ремонт в квартире и заменили дощатый пол цементной стяжкой. На выходе получили недовольство соседки снизу. Тем не менее, мы выполнили все законные предписания властей, устранили все замечания и даже перестраховались более дорогим звукоизолирующим материалом, но нашу соседку снизу это не устраивает. Мы готовы пойти на все законом установленные мероприятия, но не имеем способности парить по воздуху. Мы тоже хотим жить, готовить пищу, встречать гостей, а сейчас, к нам никто не может придти в гости, даже сестра с детьми. Мы предупредили всех о нашей ситуации и нас поняли. Мы уверены, что государство защитит наши законные права не в ущерб соседям, поэтому сами стараемся лишний раз не контактировать с Раисой Ивановной. С терпением, уважением и пониманием относимся к своей соседке и всей неприятной ситуации».