Сводный брат Меган Маркл призвал принца Гарри отменить свадьбу 3 6.05.2018, 10:26

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В Букингемском дворце ответили, что все по плану.

Две недели до королевского торжества. Свадьба принца Гарри и Меган Маркл обрастает новыми скандальными подробностями. Сводный брат невесты призвал жениха отменить торжество. На что в Букингемском дворце заявили – все по плану, будущие супруги счастливы, сообщает segodnya.ua.

До королевской свадьбы осталось всего ничего. Наряды куплены, гости приглашены. Жених и невеста на публике счастливы. Но подпортить торжество попытался Томас-Маркл (младший), брат будущей принцессы Меган. Он написал принцу Гарри открытое письмо, в котором оскорбил сводную сестру.

"Это самая большая ошибка в истории королевской семьи. Очевидно, что Меган – не лучшая женщина для Вас... Она пытается сыграть роль принцессы, как пожилая голливудская актриса ниже среднего уровня", – написал принцу Гарри Томас Маркл-младший.

Томас и ранее нелестно отзывался о Меган. Обвинял в том, что она ради денег и славы отказалась от своей семьи.

"Люди, и правда, часто говорят, что она карьеристка. Ну и что? Она сделала все возможное, чтобы подняться, и достигла головокружительных высот. И что бы она ни делала, многие все равно будут называть ее выскочкой", – говорит автор книги о Меган Маркл Эндрю Мортон.

Как стало известно, на свадьбе будут родители Меган. И, по традиции, к алтарю ее поведет отец.

Появились и новые подробности о свадебном наряде невесты. Платьев будет два. Подвенечное – работа Ральфа и Руссо, за 135 тысяч долларов. Второе – вышито вручную бисером.

"А вот если говорить о Гарри, то, скорее всего, это будет традиционный фрак. Возможно, даже шляпа – цилиндр. Ведь в данный момент он не на службе. Хотя вариант военной парадной формы также рассматривается", – говорит редактор журнала моды Ник Карвелл.

Невесту будут сопровождать дети – им поручили нести цветы. Среди присутствующих ожидают увидеть Джорджа и Шарлотту, племянников принца Гарри. Третий ребенок принца Вильяма и принцессы Кейт – останется с няней.

"Сегодня" также вспомнили несколько интересных фактов о женихе и невесте. Например, принца Гарри – называют одним из самых улыбчивых принцев королевской семьи. А еще – он служил простым солдатом в Афганистане.

А Меган ради Гарри ушла из Голливуда, на самом пике славы. Сейчас активно борется за права женщин.

Церемония бракосочетания состоится 19 мая в резиденции британских монархов. На нее приглашены 2640 человек. Среди них волонтеры, обычные жители Виндзора и служащие при королевском дворе.

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл состоится уже совсем скоро, а именно – 19 мая. Подготовка к этому дню идет полным ходом. Уже составлен детальный план дня, а также продуманы все мелочи, связанные с церемонией.