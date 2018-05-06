Дмитрий Коробов: Нужно выходить и биться – будь то шведы, швейцарцы или австрийцы с французами 2 6.05.2018, 10:44

Дмитрий Коробов

Фото: belarushockey.com

Защитник сборной Беларуси – о перспективах на ЧМ-2018.

Защитник сборной Беларуси Дмитрий Коробов прокомментировал pressball.by поражение от французов (2:6) в матче группового раунда чемпионата мира-2018.

- Думаю, останавливаться в микст-зоне очень не хотелось...

- Все в порядке, это часть нашей работы.

- Но основная явно не задалась. Что и когда пошло не так?

- Стыдно. За то, что мы сегодня так прое...али.

- В печатной версии глагол смягчим?

- Если хотите, мне все равно.

- Были ли предпосылки для такого исхода?

- Предпосылка одна: здесь против каждого соперника, будь то шведы, швейцарцы или австрийцы с французами, нужно выходить и биться.

- На каком этапе сегодня стало понятно, что "что-то не так"?

- Да ни на каком. До последнего старались играть так, как от нас требовали тренеры, выполнять свою работу.

- И при этом счет справедлив?

- Да, все по делу. Недоработка, недопонимание между партнерами. Где-то кто-то не добежал, не подсказали друг другу — и такой исход. Все шайбы, что вчера со шведами, что сегодня, справедливы.

- То есть целого месяца на сыгрывание мало?

- Наверное, достаточно. Но в итоге имеем что имеем.

- Тогда естественный вывод — уровень белорусского хоккея уже ниже французского...

- Обобщать бы не стал. Но по сегодняшней игре, выходит, так.

- Такой старт способен "прибить" психологически. Как бороться?

- Да как обычно — работать. А что остается: жалеть себя "мы проиграли французам"?..

- Уже появляется "ощущение пердива" — возможности вылета команды рангом ниже?

- Я не экстрасенс. Да и не ощущениями сейчас нужно заниматься, а, опять же, работать. И не жаловаться ни на что — на календарь или еще что-то. Все команды в одинаковых условиях.