Дмитрий Коробов: Нужно выходить и биться – будь то шведы, швейцарцы или австрийцы с французами

Дмитрий Коробов: Нужно выходить и биться – будь то шведы, швейцарцы или австрийцы с французами2
- 6.05.2018, 10:44
Защитник сборной Беларуси – о перспективах на ЧМ-2018.
Защитник сборной Беларуси Дмитрий Коробов прокомментировал pressball.by поражение от французов (2:6) в матче группового раунда чемпионата мира-2018.
- Думаю, останавливаться в микст-зоне очень не хотелось...
- Все в порядке, это часть нашей работы.
- Но основная явно не задалась. Что и когда пошло не так?
- Стыдно. За то, что мы сегодня так прое...али.
- В печатной версии глагол смягчим?
- Если хотите, мне все равно.
- Были ли предпосылки для такого исхода?
- Предпосылка одна: здесь против каждого соперника, будь то шведы, швейцарцы или австрийцы с французами, нужно выходить и биться.
- На каком этапе сегодня стало понятно, что "что-то не так"?
- Да ни на каком. До последнего старались играть так, как от нас требовали тренеры, выполнять свою работу.
- И при этом счет справедлив?
- Да, все по делу. Недоработка, недопонимание между партнерами. Где-то кто-то не добежал, не подсказали друг другу — и такой исход. Все шайбы, что вчера со шведами, что сегодня, справедливы.
- То есть целого месяца на сыгрывание мало?
- Наверное, достаточно. Но в итоге имеем что имеем.
- Тогда естественный вывод — уровень белорусского хоккея уже ниже французского...
- Обобщать бы не стал. Но по сегодняшней игре, выходит, так.
- Такой старт способен "прибить" психологически. Как бороться?
- Да как обычно — работать. А что остается: жалеть себя "мы проиграли французам"?..
- Уже появляется "ощущение пердива" — возможности вылета команды рангом ниже?
- Я не экстрасенс. Да и не ощущениями сейчас нужно заниматься, а, опять же, работать. И не жаловаться ни на что — на календарь или еще что-то. Все команды в одинаковых условиях.