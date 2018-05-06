«Заказывала посылку за 20 евро, а мне насчитали таможенные платежи» 8 6.05.2018, 10:54

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Фото: tut.by

Таможня проявляет повышенный интерес к посылками белорусов из-за границы.

За 2017 год через таможню «Минск-2» белорусы получили больше 5 миллионов международных почтовых отправлений. Сотрудники таможни получают значительное количество обращений получателей и отправителей посылок о порядке их таможенного оформления и контроля, пишет журнал «Таможенный вестник». Татьяна Будникова, главный инспектор отдела организации таможенного контроля таможни «Минск-2», ответила на вопросы, которые чаще всего задают получатели посылок из-за границы.

Заказывала посылку за 20 евро, а мне насчитали таможенные платежи. Почему?

Ситуация. Мною в интернет-магазине был приобретен товар за 20 евро. В течение последних нескольких месяцев больше ничего не заказывалось, и в мой адрес ничего не поступало. Когда посылка пришла, оказалось, что за нее нужно уплатить таможенные платежи. Учитывая, что стоимость заказанного товара не превышала 22 евро, разъясните, на каком основании были начислены таможенные платежи?

Ответ таможни. Определение соблюдения беспошлинной нормы ввоза международных почтовых отправлений (МПО) осуществляется таможенным органом исходя из сведений, заявленных декларантом в таможенной декларации, а также полученных при таможенном контроле. В соответствии с таможенным законодательством декларантом МПО является отправитель товаров, а в качестве таможенной декларации используется почтовый документ, сопровождающий МПО, в частности декларация формы CN22.

Если действительно в течение календарного месяца, в котором товар прибыл на таможенную территорию и был помещен на временное хранение, в ваш адрес не поступало иных посылок, и не была превышена норма беспошлинного ввоза МПО по весу (не более 10 кг), вам прежде всего необходимо уточнить, какие сведения о стоимости товара были заявлены отправителем в таможенной декларации.

Если заявленная отправителем стоимость товара превышала 22 евро, то норма беспошлинного ввоза была превышена и в отношении МПО необходимо уплатить таможенные платежи. Также могут иметь место случаи, когда в соответствии с законодательством в сфере таможенного дела стоимость была определена таможенным органом самостоятельно в размере более 22 евро на основании имеющейся в его распоряжении информации о цене на аналогичные товары, например, если в документах, сопровождающих МПО, отсутствовали сведения о стоимости товаров либо имелись обоснованные причины полагать, что такие документы содержат недостоверные сведения о стоимости.

Веду учет заказов с AliExpress, лимиты не превышаю, но иногда начисляют платежи

Вопрос. Зная о нормах беспошлинного ввоза МПО, я слежу за тем, чтобы стоимость моих заказов на AliExpress в течение календарного месяца не превышала общую сумму 22 евро. Учет своих заказов веду сразу, как только оформляю и оплачиваю покупку через сайт, поэтому точно знаю, что установленный лимит в 22 евро не превышаю. Вместе с тем в отношении части посылок все равно иногда начисляются таможенные платежи. Почему так происходит?

Ответ таможни. Для контроля за соблюдением норм беспошлинного ввоза МПО принимается во внимание исключительно дата регистрации таможенным органом документов, представленных почтовым оператором для помещения МПО на временное хранение. Т.е. дата заказа вами товара на сайте, дата его оплаты либо дата фактического получения вами МПО для определения соблюдения нормы беспошлинного ввоза в течение календарного месяца не влияют. Таможенным органом при контроле соблюдения нормы беспошлинного ввоза МПО, пересылаемых в ваш адрес, учитывается стоимость всех товаров в МПО, помещенных на временное хранение в течение календарного месяца.

Если возникли вопросы по международной посылке, куда можно обратиться?

Ответ таможни. В зависимости от характера имеющихся вопросов необходимо обращаться к почтовому оператору (РУП «Белпочта») или в таможенные органы.

В частности, в РУП «Белпочта» необходимо обращаться, если вопрос касается:

— сроков и порядка обработки, доставки, вручения получателю и возврата отправителю МПО;

— системы слежения на сайте www.belpost.by, в том числе в части отображения статусов МПО и предоставления сведений о поступивших в адрес получателя МПО, предъявленных для временного хранения в течение календарного месяца;

— необходимости уточнения почтовым оператором недостающих данных, начисления почтового сбора.

В компетенцию таможенных органов входят следующие вопросы:

— таможенное декларирование и таможенный контроль;

— запреты (ограничения) при пересылке через таможенную границу, нормы беспошлинного ввоза, начисление и уплата таможенных платежей;

— решения таможенного органа о выпуске или отказе в выпуске.

При этом по таможенным вопросам, касающимся конкретного МПО, необходимо обращаться в ту таможню, в которой совершались таможенные операции в отношении данного МПО. Это можно узнать по сведениям, указанным в колонке

«Офис» таблицы результатов поиска МПО в системе слежения на сайте www.belpost.by.

Почему посылки на несколько дней размещают на таможне?

Вопрос. На сайте «Белпочты» (www.belpost.by) в системе слежения по моей посылке уже несколько дней не меняется статус «Прохождение по таможенной зоне». Почему она так долго находится на таможенном контроле?

Ответ. После поступления почтовых отправлений на таможенную территорию почтовым оператором производится их предварительная обработка, в том числе взвешивание, уточнение недостающих сведений, формирование в электронном виде перечней и т.п. Такие действия совершаются почтовым оператором до предъявления МПО таможенному органу для проведения таможенного контроля.

Указанный статус «Прохождение по таможенной зоне» означает, что почтовое отправление включено почтовым оператором в перечень для последующей передачи таможенным органам. Дату и время принятия таможенным органом МПО для таможенного контроля и результаты таможенного контроля, можно узнать, перейдя по ссылке https://webservices.belpost.by, включенной в текст статуса «Прохождение по таможенной зоне» в отношении конкретного МПО.

По вопросам, связанным со сроками обработки МПО, необходимо обращаться в РУП почтовой связи «Белпочта».

Какие запрещенные к отправке предметы находят в посылках?

Вопрос. Какие товары, запрещенные к перемещению в международных почтовых отправлениях, задержаны при таможенном контроле?

Ответ таможни. В результате таможенного контроля почтовых отправлений сотрудниками таможни «Минск-2» за 2017 году выявлено 5 уголовных преступлений, связанных с контрабандным перемещением наркотических средств, а также 410 административных правонарушений.

Наиболее часто предметами правонарушений становились: холодное оружие (65 фактов), лекарственные средства, содержащие психотропные вещества (40 фактов) культурные ценности (34 факта), валюта, семена растений, используемых в изготовлении наркотических средств (19 фактов).