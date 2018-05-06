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В Беларуси делают ресурс, где можно будет узнать все обо всех квартирах

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  • 6.05.2018, 11:09
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Система заработает одновременно с утверждением списков «тунеядцев» по декрету №1.

Вероятно, в 2019 году в Беларуси заработает система, в которую в удаленном режиме смогут вносить информацию о недвижимости застройщики и местные органы власти.

Доступ к этим данным будет у большого количества обычных граждан, сообщает телеканал СТВ со ссылкой на Национальное кадастровое агентство.

«Очень просто посмотреть, какие квартиры не проданы, что как продается и покупается. Я покупаю квартиру – а кто ее раньше покупал? Продавал ли кто-то? – объяснил СТВ Сергей Левчик, заместитель гендиректора агентства. – Все это будет доступно, можно сказать, прямо с вашего мобильного телефона».

Кадастровое агентство реализует проект совместно с Национальным центром электронных услуг и резидентами Парка высоких технологий.

Напомним, что согласно изданному Лукашенко декрету №1 коммунальные платежи для неработающих белорусов с 2019 резко возрастут, что может создать прецеденты для принудительного изъятия квартир у «тунеядцев» и их родственников.


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