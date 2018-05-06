Путин хочет, чтобы было как в Украине? 2 6.05.2018, 11:29

2,673

Владимир Путин

Майдан тоже начинался с избиения подростков.

Жестко подавляя любые выступления, российская власть показывает: так, как в Армении, здесь не получится. Но при этом ведет себя так, будто хочет, чтобы было, как в Украине, считает в комментарии "Немецкой волне" российский журналист Александр Плющев:

- Наш грузинский знакомый, который вез нас в эту субботу в аэропорт Тбилиси, сильно удивлялся и даже, кажется, не до конца верил, когда я по дороге читал ему о выступлениях против Путина по всей России. В то, что митингующие в какой-то момент даже перекрыли движение на Страстном бульваре, он не поверил совершенно точно. "Думал, у вас сто процентов за Путина, - сказал он и спросил: - Что же, у вас будет, как в Армении?" Нет, у нас все совсем не так.

Можно сколько угодно сравнивать выступления в разных странах, но в этом мало толку: и история, и традиции, и общественные настроения везде очень разные, не говоря уже о политической и правоприменительной практике. Если в Армении каждый новый день протестов приносил очередные рекорды по числу участников, то в России время от времени увеличивается число задержанных, и вчера был установлен рекорд с 1993 года. Показательная жестокость властей стала ответом на действительно массовые выступления в канун инаугурации Владимира Путина на номинально четвертый, а фактически - пятый президентский срок. Между картинкой стихийных, но при этом вполне массовых по нынешним меркам выступлений и картинкой их разгона власть предпочла второй вариант.

Протестующая провинция

Недавние события в Армении произвели глубокое впечатление как на оппозицию , так и на власти в России. Одни воодушевлены успехами мирного протеста, другие недоумевают, как можно было допустить такое. В Кремле отказ от силового подавления протестов в Армении очевидно воспринимают как признак слабости и причину поражения правящей партии и нового премьера. Отсюда и нынешняя жесткость: российская власть, напротив, весьма наглядно показывает, что не собирается отказываться от курса на запугивание и подавление тех, кто выходит на уличные протесты. Вопреки этим усилиям, мода на протестное движение не проходит, а скорее усиливается. Причем не только и не столько во фрондерских столицах, сколько, как принято считать, в лояльных Путину регионах.

О численности митингов всегда спорят, но посмотрите на статистику задержаний: в лидерах - Челябинск и Якутск, города, которые трудно было заподозрить в повышенной оппозиционности. Распространение активных протестов по регионам все больше затрудняет практику переброски полицейских в крупные, "зажравшиеся" города из других регионов для более эффективного подавления выступлений и запугивания их участников. Приходится привлекать неконвенциональные формирования вроде ряженых казаков или НОДовцев.

Раньше "титушек" не бросали на открытые столкновения с протестующими, ограничиваясь мелкими провокациями. Нельзя не вспомнить, что в свое время в Украине подобная тактика властей совсем не запугала, а, наоборот, сплотила митингующих и подстегнула их радикализацию. Происходит она сейчас и в России: впервые за последнее время оппозиционеры, пусть и ненадолго, перекрыли в Москве одну из центральных улиц - Страстной бульвар, а в Санкт-Петербурге даже воздвигали небольшие баррикады.

Дух Цифрового сопротивления

Еще одна новинка этого протестного сезона - армянские флаги в руках у некоторых митингующих - символ мирных перемен, достижимых активностью людей. Протесты 5 мая родили и еще один символ очередного президентства Владимира Путина: мальчишка, которого волокут, заломив руки, огромные полицейские. Мощный подтекст для нового срока Путина: получается, что один из самых влиятельных людей планеты, человек, дергающий за геополитические рычаги, наравне с другими вершащий судьбы мира, боится обычных детей на улице.

Протестующих вдохновляет не только Армения, на их настроениях не мог не сказаться успех Цифрового сопротивления - движения в защиту мессенджера Telegram в частности и интернета в целом. Неожиданно согласованный властями и проведенный в начале недели митинг в Москве был впечатляюще многочисленным и весьма воодушевляющим. Свобода интернета вдруг стала той платформой, на которой смогли выступить единым фронтом оппозиционные лидеры: акцию поддержали, и Навальный с Яшиным, и Гудков, и ветеран правозащитного движения Пономарев, и Явлинский, и даже Удальцов. А не слишком известные до этого широким массам либертарианцы, организовавшие эту многотысячную акцию, заявили о себе как о достойной внимания политической силе.

Новое "болотное"?

Появившийся на прошлой неделе слоган "Смогли армяне, сможем и мы" сейчас кажется, пожалуй, слишком оптимистичным для российской оппозиции. Но он ломает расхожие представления о том, что уличный протест в России - не более чем постепенно затухающие афтершоки массовых выступлений 2011-12 годов. Память о тех событиях еще свежа - совсем недавно закончились последние уголовные процессы, большинство которых были явно высосаны из пальца. Но она больше не работает - тысячи людей во многих городах России не испугались выйти на протест, да еще и когда на дворе практически лето, сплошные выходные, и соблазн покинуть города особенно силен. Означает ли это, что пришло время новых уголовных преследований, мы узнаем уже после инаугурации. Но мы точно знаем: так, как в Армении, в России явно не будет.