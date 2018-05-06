Самый богатый человек в мире раскрыл «три рецепта» успеха 1 6.05.2018, 11:40

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Джефф Безос

Джефф Безос рассказал о своих правилах жизни.

Три основные стратегии, которые использует ставший самым богатым человеком мира глава Amazon Джефф Безос для достижения успеха, описал Entrepreneur.

При этом на протяжении десятилетий основатель компании Amazon пропагандирует одну мантру "День 1". Она означает, что компания никогда не перестает действовать как стартап, несмотря на 560 тыс. сотрудников.

1. Стандарты заразительны

Безос утверждает, что высокие стандарты – это результат правильного обучения, а не внутренний настрой работников.

"Приведите нового человека в команду, в которой существуют высокие стандарты, и он быстро адаптируется. В то же время верно и обратное утверждение", – говорит Безос. Если в компании низкие стандарты, новый сотрудник, даже невольно, опускается до их уровня.

Кроме того, не стоит рассчитывать на автоматический переход высоких стандартов из одной области в другую – для людей важно открывать зоны роста. Безос советует составить список своих обязанностей, а затем попросить доверенных коллег рассказать, какие обязанности являются вашими сильными сторонами. Если некоторые вещи из списка не будут названы, полезно подумать о том, как вы можете повысить свои личные стандарты в этих областях.

2. Ожидания должны быть ясными и реалистичными

Если вы хотите повысить свои стандарты в определенной области, первое, что нужно сделать – определить, какое именно качество необходимо в конкретной области. А второе – установить реалистичные ожидания для себя или для вашей команды, чтобы четко понять, сколько усилий потребуется для достижения такого уровня качества.

Для примера можно привести следующую традицию компании. На собраниях в Amazon никогда не используются презентации PowerPoint. Вместо этого команды пишут пояснительные записки на шесть страниц, чтобы все остальные могли подготовиться к встрече. Безос говорит, что качество этих записок сильно различается, потому что авторы не всегда признают объем работы, необходимый для достижения высоких стандартов.

"Они ошибочно полагают, что качественная пояснительная записка может быть написана за один-два дня или даже за несколько часов, когда на самом деле это может занять неделю или больше!" – говорит Безос.

3. Обратная связь от клиентов важнее, чем действия конкурентов

Независимо от того, продаете вы продукт или услугу, вам нужно быть уверенным в том, что вы не теряете связь с людьми, для которых работаете. И это не зависит от позиции, которую вы занимаете в компании.

Безос говорит, что он продолжает читать электронные письма из своего публичного почтового ящика, чтобы держать руку на пульсе и понимать, что происходит с клиентами Amazon. Глава компании убежден, что сосредоточиваться на обратной связи от клиентов – гораздо важнее для достижения успеха, чем отслеживать то, что делают конкуренты. Он часто сравнивает отзывы клиентов с данными, которые ему предоставляют сотрудники, чтобы увидеть, где они сходятся, а в каких областях различаются.

Напомним, Amazon стал самым дорогим брендом 2017 года. Компания впервые обошла по капитализации Microsoft.