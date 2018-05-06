«Турецкая волчица»: главным конкурентом Эрдогана на выборах стала женщина 1 6.05.2018, 12:09

Мерал Акшенер

Фото: ЕРА

Что известно о «железной леди», бросившей вызов правителю.

24 июня 2018 года в Турции состоятся досрочные президентские и парламентские выборы, которые будут иметь важнейшее значение для страны.

После почти столетней истории Турции как парламентской республики всю полноту власти получит будущий победитель президентской гонки – в стране вступят в силу конституционные изменения, одобренные на референдуме в апреле 2017 года, пишет "Новое время".

Превращение Турции в президентскую республику инициировал нынешний глава государства Реджеп Тайип Эрдоган, и, как пишет агентство Bloomberg, грядущие выборы должны "ознаменовать коронацию президентской канцелярии Эрдогана как связующего звена политической власти".

Однако последние опросы показывают, что у Эрдогана появился серьезный оппонент. И это женщина - 61-летняя Мераль Акшенер, бывшая глава МВД и экс-вице-спикер турецкого парламента. Если она выйдет во второй тур президентских выборов, то, как и Эрдоган, сможет рассчитывать на 41% голосов турков, свидетельствует недавний опрос избирателей.

НВ рассказывает об истории Мерал Акшенер и ее шансах стать первым президентом Турции с максимальными полномочиями.

Глава МВД, вице-спикер и Ашина-"волчица"

Мерал Акшенер – заметная фигура в турецкой политике уже более 20 лет, с тех пор как по итогам выборов 1995 года ее избрали членом Великого национального собрания (парламента Турции).

До этого Акшенер, историк по образованию и обладатель научной степени, преподавала в нескольких турецких университетах. Одну из самых драматичных страниц новейшей истории Турции она могла бы рассказать на примере своей семьи. Акшенер – дочь мусульман из греческих Салоник, переехавших в Турцию в 20-е годы в ходе принудительного греко-турецкого обмена населением.

Впрочем, иммигрантские корни не помешали Акшенер стать одним из самых влиятельных турецких политиков правого толка.

Будучи мусульманкой, Акшенер придерживается светского имиджа и слывет прекрасным оратором

Фото: ЕРА

Уже через год после избрания в парламент от правых консерваторов – Партии верного пути - она стала первой женщиной в истории страны, возглавившей Министерство внутренних дел. На этой должности Акшенер работала в 1996-1997 годах – вплоть до военного переворота 1997 года, вынудившего правительство уйти в отставку. Тогда Акшенер пыталась активно препятствовать вмешательству армии, отказываясь покидать свой пост.

После этого она несколько раз переизбиралась в парламент, причем 8 лет (2007-2015 годы) занимала пост вице-спикера как представитель ультраправой Партии националистического движения (ПНД). Будучи очень популярной среди коллег по партии, летом 2016 года Акшенер даже попыталась возглавить ПНД вместо многолетнего руководителя партии Девлета Бахчели – ныне одного из главных соратников Эрдогана.

Однако в июле 2016-го в Турции разразилась попытка военного переворота, после подавления которой Бахчели окончательно перешел на сторону Эрдогана, а Мерал Акшенер покинула Партию националистического движения.

За все это время за турецкой "железной леди" закрепилось прозвище Ашина или "волчица" – в честь имени древнего рода тюрков, прародительницей которого, по легендам, была волчица.

Акшенер прослыла прекрасным оратором и нередко приправляет свои речи язвительными и саркастическими замечаниями в адрес оппонентов. Являясь правоверной мусульманкой, она в то же время поддерживает светский образ – не покрывает голову платком – и всячески пытается демонстрировать свою демократичность, к примеру, иногда летает в эконом-классе обычными рейсами.

"Железная леди" бросает вызов Эрдогану

С октября 2017 года Акшенер возглавляет собственную партию под названием İyi Parti, что переводится как Хорошая партия. С самого начала ее создания Акшенер дала понять, что эта политсила намерена составить серьезную конкуренцию на выборах правящей Партии справедливости и развития, а сама она поборется с Эрдоганом за пост президента.

"Во время провозглашении её новой политической партии [...] сторонники Акшенер кричали: "В премьер-министры – Мерал!", на что она ответила: "Нет, не премьер-министр. Президент!", - пишет в своем материале о турецкой "волчице" The Economist.

Президентские и парламентские выборы в Турции должны были состояться в ноябре 2019 года, однако несколько недель назад, 18 апреля, Эрдоган заявил, что голосование переносится на июнь нынешнего года.

Сам он объяснил это необходимостью поскорее избрать нового президента, чтобы "преодолеть неопределенность", которая может помешать Турции ответить на вызовы в Сирии и Ираке. Однако многие политические обозреватели сошлись во мнении, что Эрдоган опасается падения собственного рейтинга из-за экономических проблем и потому поспешил с досрочными выборами.

Эрдоган настоял на переносе всеобщих выборов с осени 2019-го на июнь 2018 года

Фото: ЕРА

"Продолжающееся резкое падение стоимости турецкой лиры в сочетании с предостережениями относительно "перегрева" экономики, а также ростом дефицита текущего счета угрожают популярности [правящей] Партии справедливости и развития, которую часто подпитывала здоровая растущая экономика – ключевой элемент ее общенародной поддержки", - пишет британская The Guardian.

Конкурентам Эрдогана теперь также приходится спешить, ведь до выборов остается меньше двух месяцев.

24 апреля Хорошая партия официально выдвинула Акшенер кандидатом в президенты. "Пришло время им, мужчинам во власти, почувствовать страх", - заявила политик в комментарии The Guardian. Издание называет ее "единственным убедительным кандидатом, стремящимся к победе над Эрдоганом".

Второй тур президентской гонки сулит оппонентам жесткую борьбу: 41,5% избирателей готовы поддержать Акшенер, 41,3% - проголосовать за Эрдогана

Как свидетельствуют избирательные настроения турок, шансы у нее есть. Согласно опросу турецкой социологической компании Piar Araştırma, результаты которого были обнародованы 1 мая, в первом туре выборов лидером наверняка окажется Эрдоган – он набирает 41,1% голосов, - тогда как второе место удерживает Акшенер (24,64%). А вот второй тур президентской гонки сулит оппонентам жесткую борьбу, так как голоса турецких избирателей могут распределиться примерно поровну: 41,5% за Акшенер и 41,3% за Эрдогана.

Неплохие шансы и у Хорошей партии. По данным опросов, она может рассчитывать на двузначную цифру голосов в свою поддержку на парламентских выборах и является "самой реальной надеждой Турции, чтобы обратить вспять падение в авторитаризм", отмечает The Economist.

Что Акшенер предлагает Турции

Сейчас Акшенер пытается объединить вокруг себя турецкую оппозицию и заручиться поддержкой сторонников самых разных политсил. Она уже собрала необходимые 100 тыс. голосов в свою поддержку и предоставила их избиркому.

В своей президентской кампании она надеется привлечь как перебежчиков из лагеря Эрдогана, так и консервативных избирателей, недовольных курсом страны и слухами о коррупции в правящей партии, а также сторонников оппозиции, уставших от распрей среди оппонентов Эрдогана, отмечает The Guardian.

"Ашина" обещает отменить переход Турции к единоличному президентскому правлению, наладить отношения страны с ЕС и восстановить верховенство закона в Турции – после неудачной попытки госпереворота 2016 года Эрдоган ввел чрезвычайное положение и резко ограничил целый ряд прав и свобод граждан.

Сторонники Акшенер на улицах Стамбула

Фото: ЕРА

По словам Акшенер, демократия в Турции "не работает и нам нужно ее восстановить". "Я мусульманка, но разум, который управляет нами, должен опираться на законы. Светский характер государства дает возможность изменять законы, которые написаны для народа, и изменять их согласно потребностям граждан с течением времени", - цитирует политика The Guardian.

Каковы ее шансы

Ставка Акшенер на всех "несогласных" с Эрдоганом может привести ее к успеху, полагают аналитики, напоминая о прошлогоднем расколе на референдуме в Турции – тогда идея нынешнего главы государства о переходе к сильной президентской власти едва не провалилась, набрав минимально необходимые 51% голосов.

Главной проблемой для Акшенер наверняка станет 15-миллионная турецкая община курдов, которые вряд ли поддержат ее

"Половина страны оказалась в отчуждении, включая меньшинства, либералов, сторонников светского общества, алавитов, курдов и многих других. Для всех этих разочарованных сегментов Акшенер предложит новое начало", - полагает Ильхан Танир, специалист в сфере турецкой политики из Вашингтона, которого цитирует журнал Newsweek.

Главной проблемой для Акшенер наверняка станет 15-миллионная турецкая община курдов, которые вряд ли поддержат ее, полагают аналитики. В годы ее работы министром внутренних дел в Турции обострился конфликт властей с курдами и политик поддержала избранную государством жесткую тактику, что ей, вероятно, припомнят сейчас.

В любом случае, если не сама Акшенер, то ее Хорошая партия способна существенно ослабить позиции политсилы Эрдогана на грядущих выборах.

"Ее партия будет серьезным вызовом, как минимум главной головной болью для него [Эрдогана] с его слабого фланга – правого", - подчеркнул в комментарии The Guardian Соенр Кагаптай, автор биографии Эрдогана и директор программы исследований Турции из Вашингтонского института ближневосточной политики.