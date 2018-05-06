Как белорусов вернули в 1994 год по ценам и зарплатам 1 6.05.2018, 12:14

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Такое ощущение, что мы снова стоим на краю той самой пропасти.

Цены, зарплаты, работа и коррупция — темы, судя по частоте упоминаний в последнее время, наиболее «волнующие» правителя, пишет «Салідарнасць».

Вот и в четверг на совещании по решению актуальных вопросов социально-экономического развития Лукашенко распорядился поднять зарплаты, подчеркнув, что «мы не можем в черном теле держать народ».

А накануне был уволен министр энергетики Владимир Потупчик — якобы за покровительство созданию незаконного семейного бизнеса.

Еще раньше, во время субботника, руководитель страны убеждал белорусов, что оснований для роста цен нет.

Слушая подобные заявления, словно в машину времени попадаешь, которая переносит тебя десятилетия назад — прямиком в 1994-й. Точнее, в середину июня 1994-го, когда была опубликована предвыборная программа кандидата в президенты Александра Лукашенко. Читаем ее и находим следующее.

Коррупция

«Преступность и коррупция порождаются самим государством, которое не способно регулировать общественные отношения и отвечать за состояние дел. Главным направлением борьбы с преступностью станет наведение жесткого порядка прежде всего в самой государственной машине. (…)

Коррупция – это угроза и политической, и экономической безопасности государства. Это полное разложение государственного аппарата и абсолютная потеря управления государственным сектором экономики».

Цены

«Рост цен исключает нормальное функционирование экономики, производительный труд теряет смысл в условиях, когда сверхвыгодной становится спекуляция. (…)

Стабилизация цен будет осуществляться путем установления государственного контроля за ценообразованием, чтобы исключить рост прибыли за счет повышения цен; предоставления права контроля за ценами на потребительские товары и услуги общественным организациям и их поддержкой со стороны государства» (привет из сегодня, когда в Федерации профсоюзов Беларуси создана группа, которая мониторит цены на продуктовые товары).

Предвыборная программа молодого кандидата называлась «Отвести государство и народ от пропасти». С тех пор Лукашенко занимает пост главы государства пятый срок подряд. И ближе к шестому ощущение того, что мы снова стоим у той самой пропасти, только нарастает.

Можно иронизировать по поводу слов о народе, который держат в черном теле, но факт остается фактом: Беларусь сегодня — одна из самых бедных стран региона. Половина районов страны зарабатывает в среднем 300 долларов.