закрыть
6 мая 2018, воскресенье, 12:44
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Как белорусов вернули в 1994 год по ценам и зарплатам

1
  • 6.05.2018, 12:14
  • 1,068

Такое ощущение, что мы снова стоим на краю той самой пропасти.

Цены, зарплаты, работа и коррупция — темы, судя по частоте упоминаний в последнее время, наиболее «волнующие» правителя, пишет «Салідарнасць».

Вот и в четверг на совещании по решению актуальных вопросов социально-экономического развития Лукашенко распорядился поднять зарплаты, подчеркнув, что «мы не можем в черном теле держать народ».

А накануне был уволен министр энергетики Владимир Потупчик — якобы за покровительство созданию незаконного семейного бизнеса.

Еще раньше, во время субботника, руководитель страны убеждал белорусов, что оснований для роста цен нет.

Слушая подобные заявления, словно в машину времени попадаешь, которая переносит тебя десятилетия назад — прямиком в 1994-й. Точнее, в середину июня 1994-го, когда была опубликована предвыборная программа кандидата в президенты Александра Лукашенко. Читаем ее и находим следующее.

Коррупция

«Преступность и коррупция порождаются самим государством, которое не способно регулировать общественные отношения и отвечать за состояние дел. Главным направлением борьбы с преступностью станет наведение жесткого порядка прежде всего в самой государственной машине. (…)

Коррупция – это угроза и политической, и экономической безопасности государства. Это полное разложение государственного аппарата и абсолютная потеря управления государственным сектором экономики».

Цены

«Рост цен исключает нормальное функционирование экономики, производительный труд теряет смысл в условиях, когда сверхвыгодной становится спекуляция. (…)

Стабилизация цен будет осуществляться путем установления государственного контроля за ценообразованием, чтобы исключить рост прибыли за счет повышения цен; предоставления права контроля за ценами на потребительские товары и услуги общественным организациям и их поддержкой со стороны государства» (привет из сегодня, когда в Федерации профсоюзов Беларуси создана группа, которая мониторит цены на продуктовые товары).

Предвыборная программа молодого кандидата называлась «Отвести государство и народ от пропасти». С тех пор Лукашенко занимает пост главы государства пятый срок подряд. И ближе к шестому ощущение того, что мы снова стоим у той самой пропасти, только нарастает.

Можно иронизировать по поводу слов о народе, который держат в черном теле, но факт остается фактом: Беларусь сегодня — одна из самых бедных стран региона. Половина районов страны зарабатывает в среднем 300 долларов.


популярное за неделю

Мнение

Война неизбежна?
Война неизбежна? Игорь Эйдман
Шкловские вандербильдихи
Шкловские вандербильдихи Ирина Халип
Беларуская становіцца мовай моцных
Беларуская становіцца мовай моцных Ганна Севярынец
Армянские тревоги Лукашенко
Армянские тревоги Лукашенко Валерий Карбалевич