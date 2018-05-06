закрыть
6 мая 2018, воскресенье, 12:44
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Погода в Гомеле побила полувековой температурный рекорд

  • 6.05.2018, 12:26
Фото с сайта gomel.today

Воздух в областном центре прогрелся до 30,1 градуса.

Погода в Беларуси вернулась в климатическую норму, лишь Гомель отметился 5 мая новым температурным рекордом, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"На большей части страны стало заметно прохладнее. Если 4 мая в Минске температура достигла аномальных 30 градусов тепла, то уже 5 мая вернулась в норму - опустилась до 20 градусов. Лишь в юго-восточной части Беларуси еще сохранялись рекордно высокие температуры. Например, в Гомеле было 30,1 градуса. Предыдущий температурный рекорд в этом областном центре - 26,6 градуса - держался с 1970 года", - рассказали в Гидромете.

По прогнозам синоптиков, сегодня в Беларуси ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по юго-востоку страны пройдут небольшие кратковременные дожди, возможны грозы.

Ветер будет северный, ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха днем составит 15-20 градусов выше нуля, по югу страны воздух прогреется до 22 градусов. В Минске прогнозируется небольшая облачность, без осадков. Ветер будет северный, умеренный. Температура воздуха прогреется до плюс 16-18 градусов.


популярное за неделю

Мнение

Война неизбежна?
Война неизбежна? Игорь Эйдман
Шкловские вандербильдихи
Шкловские вандербильдихи Ирина Халип
Беларуская становіцца мовай моцных
Беларуская становіцца мовай моцных Ганна Севярынец
Армянские тревоги Лукашенко
Армянские тревоги Лукашенко Валерий Карбалевич