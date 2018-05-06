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Слонимская милиция считает нарушение закона «нормальной практикой»

  • 6.05.2018, 12:31
Иван Бедко

Людей на улицах можно хватать и похищать «просто так».

Активист из Слонима Иван Бедко утром 25 марта вышел из дома и был задержан сотрудниками Слонимского РОВД. Без каких-либо оснований его завезли в участок и продержали там почти три часа, а потом отпустили, сообщает «Радыё Рацыя».

При этом никто не составлял протоколов допроса и слонимцу не было предъявлено никакого обвинения. Просто задержали, а потом просто отпустили. И все. Иван Бедко после этого написал жалобу в прокуратуру Слонимского района и начальнику Слонимского РОВД.

Прокуратура ответа так и не дала, а из милиции за подписью заместителя начальника Слонимского РОВД Вадима Щурского пришел ответ, что «нарушения со стороны сотрудников милиции не выявлено». Захотели сотрудники милиции человека задержать - задержали, захотели арестовать - арестовали...

Сам Иван Бедко на этот счет сказал следующее: «Ничего удивительного здесь нет. Милиционеры сами на себя не будут говорить, что они нарушают законы, так как на эти законы им наплевать. А прокурор, которому я также пожаловался, вообще, не стал разбираться в нарушениях, так как ему эта законность тоже «до лампочки». Вот в такой стране мы и живем».


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