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Ждать или продавать: биткоин преодолел отметку в $10 тысяч на азиатских рынках

  • 6.05.2018, 12:42

Цена криптовалюты может вырасти в Европе и США.

Вчера, 5 мая, цена первой криптовалюты вновь преодолела психологическую отметку в $10 000 на азиатских рынках, пишет forklog.com.

Так, на ряде криптовалютных бирж, таких как Bithumb, Upbit, BCEX, Coinone, Korbit, биткоин уже торгуется выше $10 000. Примечательно, что в торговой паре VEN/BTC на бирже Binance цена флагмана рынка на некоторое время также превысила важнейшую психологическую отметку.

Попытки пробить психологический рубеж на таких крупных площадках, как Bitfinex, Poloniex и Bittrex пока успехом не увенчались. Капитализация рынка цифровых валют составляет $466,6 млрд.

Напомним, 21 апреля первой криптовалюте удалось покорить отметку в $9000, после чего курс устремился в район $9750, вернувшись к показателям первой декады марта два дня назад.


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