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Минфин за четыре месяца «вытянул» из карманов белорусов десятки миллионов долларов

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  • 6.05.2018, 12:59
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Чиновники с рвением выполнили поручение Лукашенко.

За первые четыре месяца 2018 года Министерство финансов Беларуси разместило на внутреннем финансовом рынке государственных долгосрочных облигаций на десятки миллионов долларов и евро, пишет издание «Могилев. Онлайн».

Как отметили в финансовом ведомстве, в частности, были реализованы ценные бумаги на 127,8 млн долларов и 47,7 млн евро.

Напомним, Лукашенко, выступая 24 апреля с «посланием к народу и парламенту», отметил, что важным направлением, которое не используется в полной мере, является развитие финансового рынка.

По его словам, финансовый рынок станет «реальным и полноценным источником инвестиционных денег в экономике» только тогда, когда в него будут вовлечены все сегменты, включая «страховой рынок, рынок ценных бумаг, инвестиционные фонды, микрофинансовые, лизинговые организации».

«Поручаю правительству и Национальному банку в кратчайшие сроки внести пакет системных предложений по формированию и эффективному функционированию финансового рынка. Предупреждаю, что за эти документы вы будете нести полную ответственность. Все эти предложения должны быть состыкованы со всей нашей экономической и финансовой политикой», — заявил правитель.


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