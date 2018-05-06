«Лежат и почти не двигаются»: что происходит на десятый день голодовки «Матерей 328» 3 6.05.2018, 13:22

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Фото: bbc

В голодовке принимают участие 14 человек.

Голодовка, которую объявили родные осужденных по статье 328 УК РБ, длится уже десятый день. Некоторые тяжело переносят отказ от еды, но продолжают его придерживаться.

Состояние Людмилы Кулинич из деревни Остров, ухудшается, сообщил в Facebook правозащитник Петр Маркелов. «Радыё Свабода» пишет, что у женщины нет желчного пузыря, и поэтому отказ от еды ей противопоказан.

«Ее тошнит желудочным соком. Опухла правая часть живота. Чтобы помочь Людмиле, мать подкладывает ей под живот емкости с горячей водой. Сегодня примерно в 11.00 к ним приезжала скорая. Взяла анализы крови и уехала. Голодающие больше не смеются. Ослабли, лежат и почти не двигаются», — написал Маркелов.

Другая участница голодовки Наталья Старовойт 5 мая теряла сознание. Каждое утро активисток в Калинковичах и в Пуховичском районе посещают врачи.

Напомним, голодовка началась в пятницу, 27 апреля. В ней участвуют матери и родные осужденных по статье 328 УК РБ (Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов). Самой молодой — 22 года, это жена осужденного. Самой пожилой — 72, в местах лишения свободы находится ее внук.

По состоянию на 5 мая в голодовке принимают участие 14 человек. 4 мая одна женщина в Калинковичах прекратила голодовку в связи с плохим состоянием здоровья, однако к голодовке присоединилась другая активистка в Витебске.

Требований у голодающих было три: встретиться с президентом, создать комиссию, которая бы занялась пересмотром дел по статье 328, смягчить статью 328.

2 мая с женщинами встретилась Наталья Кочанова, глава администрации Лукашенко, и еще три человека из администрации. После этой встречи активистки продолжили голодовку, «так как конкретного результата не получили».