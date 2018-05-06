Что нужно знать белорусам, которые едут за границу с карточкой 6.05.2018, 13:55

Рекомендации экспертов отдыхающим и туристам.

Использовать в поездках безналичные удобно, но иногда владельца «пластика» могут ждать неприятные сюрпризы — утрата карточки, блокировка или заморозка денег на счете. О том, как заранее обезопасить себя от подобных инцидентов и не остаться в чужой стране без средств, tut.by рассказали эксперты.

Какой тип карточки лучше выбирать для поездки?

— Выбор зависит от страны, в которую вы собираетесь. Например, в США или Японии много старых терминалов, где считывается только карта с магнитной лентой. А вот в Великобритании все наоборот — кассиры неловко обращаются с картами без чипов, им это непривычно. В целом самый удобный вариант — бесконтактная карта. В некоторых городах она позволит беспроблемно пользоваться общественным транспортом, без необходимости вникать в схему покупки билетов и проездных. Это доступно в городах США, России, Украины, Великобритании и других стран, — считает Игорь Ковалев, региональный менеджер Visa в Беларуси, Азербайджане и Молдове.

Эксперт считает, что именно чиповая или бесконтактная карточка поможет обезопасить себя от мошенничества.

— Вы не выпускаете ее из рук для небольших покупок. Украсть деньги с современной платежной карточки гораздо труднее, так как они имеют сразу несколько уровней защиты. Это намного комфортнее и безопаснее, ведь наличные из кошелька могут вытащить, при этом шансы вернуть украденные деньги равны нулю.

Денис Спариш, директор департамента розничного бизнеса Банка Москва-Минск, обращает внимание на то, что в Западной Европе распространено настороженное отношение к карточкам базового уровня.

— В той же Германии или странах Балтии не любят неэмбосированные карточки, без выдавленных цифр номера. Лучше брать с собой Visa Classic, Mastercard Standard или пластик статусом выше.

Какие есть особенности при оплате безналом, о которых знает не каждый турист?

Не все знают о существовании шестизначных пин-кодов. «Это в первую очередь касается Китая. В стране просто огромный объем эмиссии карточек, поэтому четырех цифр недостаточно по соображениям безопасности. Встречаются терминалы и банкоматы с шестизначным пин-кодом и в Европе, например, в Италии и Португалии», — отмечает Денис Спариш. Если вы оказались в ситуации, когда нужно ввести шесть цифр, попробуйте перед своим кодом поставить два нуля. Но это не официальное решение, а скорее лайфхак.

В Китае и Японии далеко не все банкоматы обслуживают карты международных платежных систем. Зато в Южной Корее, Сингапуре и Таиланде безнал проник практически везде, поэтому обналичивать или обменивать нужно только небольшие суммы на мелкие траты.

— В странах Африки очень популярны мобильные платежи с помощью QR-кода. В большинстве стран ЕС и Скандинавии с помощью бесконтактной карты вы сможете оплатить проезд и покупки на кассе самообслуживания, а вот в маленьких магазинчиках Швеции могут и не принимать наличные, — делится Игорь Ковалев.

Определенные особенности совершения оплат есть практически в каждой стране, поэтому перед поездкой лучше почитать в интернете отзывы по конкретной стране, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

Можно ли за границей пользоваться своей зарплатной картой? Или все же не стоит?

— Я однозначно рекомендую иметь для заграничных поездок отдельную карточку. Ее можно блокировать после каждой поездки и «включать» снова накануне следующей. Свою зарплатную карточку можно использовать только, если уверены в том месте, где расплачиваетесь ею, — рассказывает Денис Спариш.

Эксперт советует не выпускать вторую карточку в своем банке или в банке, у которого такой же процессинг — в случае технических сбоев вы лишитесь обеих карточек.

В какой валюте лучше брать карточку?

В целом платежные системы устанавливают хорошие курсы обмена валют по карточкам. Кроме того, в Беларуси банки придерживаются рекомендаций Нацбанка о том, чтобы курсы по карточке были не хуже, чем в обменниках. Если у вас карточка в белорусских рублях, то при стабильной ситуации на валютно-обменном рынке смысла беспокоиться о курсах нет. Если вы планируете копить на поездку за границу, то в этом случае лучше делать так. Открывайте счет в евро для расчетов в Европе, а в долларах — для расчетов в США.

Если поездка предстоит в другие страны, обратитесь в свой банк за консультацией или посмотрите в своем договоре карт-счета, по какой схеме происходит конвертация при расчетах за границей.

Как защититься от блокировки карты

Если собираетесь в поездку, желательно позвонить в свой банк и предупредить о выезде. Также стоит заранее поинтересоваться, что делать, если карта будет заблокирована не по вашей инициативе.

«Алгоритмы блокировки карты при выезде за границу или при нестандартных для вас действиях у всех банков разные. В некоторых банках перечень планируемых к посещению стран можно добавить в интернет-кабинете клиента. Тогда, если купите пиццу в ресторане в Риме, это не покажется банку подозрительной активностью по карте», — советует Игорь Ковалев.

Платежные системы делятся с банками статистикой по мошенническим операциям, и, если в какой-то стране их уровень превышает разумные пределы, банк обязательно постарается обезопасить своих клиентов.

— При этом банки стараются блокировать не само использование карточки в конкретной стране, а отдельные операции. В 90% случаев это именно снятие наличных по магнитной полосе. Особенно часто можно встретить блокировку операций по региону Юго-Восточной Азии. Там распространены и скиммеры-накладки на картоприемнике банкомата, считывающие и передающие преступникам данные карты, и просто снятие наличных денег по украденным в другой стране реквизитам, — рассказывает Денис Спариш.

Если уж ситуация требует именно наличных денег, лучше снимать их в банкоматах внутри отделений банков. И, конечно, брать с собой немного наличных на непредвиденные случаи.

Когда средства замораживаются на карте и что делать в таких ситуациях

«В девяти случаях из десяти блокировка средств на карте происходит при бронировании отелей или автомобилей», — объясняет Денис Спариш. Как правило, деньги блокируются до 45 дней или до того момента, когда услуга считается оказанной, — это может быть возврат арендованного автомобиля или выселение из отеля.

Если сумма заблокированных денег отличается от итогового чека, операцию могут провести на новую сумму. При этом не всегда блокировка снимается торговой точкой. В таком случае деньги будут доступны автоматически по прошествии определенного периода, максимальный срок — 45 дней с даты блокировки. Если реальная оплата уже прошла, на руках есть чек, а деньги срочно нужно разблокировать, следует обратиться в свой банк с заявлением о разблокировке.

Почему иногда деньги при оплате за границей списываются позже?

Деньги блокируются до того момента, пока не пройдет подтверждение операции между продавцом, платежной системой и банком.

— Если валюта покупки и валюта карты одинаковы, то вы этого не заметите. А вот если валюты разные, например, вы за границей расплачиваетесь рублевой картой, то в день покупки средства блокируются по текущему обменному курсу, а списываются окончательно через несколько дней по актуальному курсу. Поэтому сумма может измениться, — объясняет Игорь Ковалев.

Поэтому для покупок за границей рекомендуется открыть валютною карту в долларах или евро. Конечно, многие страны имеют свою валюту — в таких случаях нужно обращать внимание продавца при оформлении покупок на выбор валюты списания — обычно есть выбор между местной валютой, долларом и евро. Рекомендуется расплачиваться валютой страны, в которой совершается покупка, — так вы минимизируете расходы при конвертации.

Часто ли можно столкнуться с ситуацией, когда не принимают к оплате международные карточки?

Собираясь в любую страну, даже близкую, рекомендуется зайти на сайт посольства и почитать информацию о местных платежных системах. Проблемы могут возникнуть на некоторых удаленных территориях, закрытых государствах (например, в Северной Корее или Иране), странах, которые находятся в состоянии военного конфликта.

Чаще можно столкнуться с ситуацией, когда не принимают конкретный вид карточки, скорее всего, это будут Visa Electron или Maestro. В Китае есть своя платежная система Union Pay — пока белорусские банки такие карточки не выпускают.

— Подходя к магазину или ресторану, обратите внимание на наклейку с логотипами платежных систем на двери и убедитесь, что один из них нарисован и на вашей карточке. Если не увидели наклейку, не стесняйтесь уточнить у работника торгового объекта, принимают ли они к оплате карты, — советует Денис Спариш.

Чтобы минимизировать риски по отказу в обслуживании карты одной платежной системы, можно выпустить дополнительную карточку к счету другой платежной системы и получить еще одно средство платежа.

Каких правил безопасности стоит придерживаться при расчете и снятии денег за границей?

Первый совет — не выпускайте свою карточку из поля зрения. Используйте бесконтактные карточки, которые не нужно передавать в чужие руки. Также желательно не снимать наличные в банкоматах, расположенных вне отделений банков, — здесь мошенникам сложнее установить шпионские устройства.

— Установите мобильное приложение вашего банка, чтобы в случае подозрения на мошеннические операции быстро заблокировать карточку. Оно пригодится и для перевода денег с карты на карту, если одну из них вы потеряли. Обязательно подключите услугу SMS-информирование, она поможет вам контролировать свои операции в режиме реального времени, — объясняет Денис Спариш.

Банки и платежные системы подробно описывают все меры безопасности на своих сайтах — рекомендуется внимательно изучить их перед поездкой.

Можно ли вернуть неверно списанные деньги после возвращения из поездки?

Можно, и для этого нужно обратиться в банк. Как правило, для возврата неверно списанной суммы необходимо инициировать процедуру опротестования платежа — поэтому перед обращением в банк стоит подготовить копии чеков, которые являются аргументами обоснованности операции.

— Процедура оспаривания платежа занимает длительное время (до 90 календарных дней), поэтому стоит запастись терпением и быть готовым к тому, что банк может запросить дополнительную информацию, — отмечает Денис Спариш.

Чтобы минимизировать случаи некорректного списания, подключите SMS-информирование к карточкам. Так вы сможете контролировать все операции в момент их совершения. Если что-то пошло не так, постарайтесь оперативно связаться с банком для получения консультации о дальнейших действиях.