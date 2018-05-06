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«Наш многодетный мэр хочет, чтобы в Палангу приезжали семьи»

  • 6.05.2018, 14:20
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Фото предоставлено инфоцентром города Паланги

Сколько стоит отдых у ближайшего моря.

Конец апреля, вечер. Паланга, Литва. Город настолько тихий, что в любой его точке слышно, как шумит море. Еще пара недель — и улицы наполнятся отдыхающими, а курорт выйдет из спящего режима. За сезон сюда приезжает около 500 тысяч человек. Больше всего — литовцев, на втором месте — белорусы и россияне. Как Паланга стремится стать лучшим курортом Литвы, и во сколько обходится семейный отдых у моря, узнавал tut.by.

«Молодой многодетный мэр хочет, чтобы в Палангу приезжали семьи с детьми и им было комфортно»

Четыре часа езды по Литве — и вы в Паланге, на берегу Балтийского моря. Город растянулся на 25 км вдоль побережья. Живет здесь около 17 тысяч человек.

В Паланге нет ни одного крупного промышленного предприятия. Вся жизнь «завязана» на туристах, число которых порой в разы превышает количество местных жителей.

Курортом Паланга стала в 1933 году. В советское время сюда приезжали отдыхающие из всех союзных республик, часто по профсоюзным путевкам. Курорт, к слову, считался не из дешевых.

— С обретением независимости пришлось учиться жить по-новому, — рассказывает менеджер инфоцентра Паланги Альма Слабошиавичене. — Главное, у нас остался хороший имидж. Люди знают Палангу, понимают, что здесь хорошо. Те, кто раньше ездил сюда в молодости, теперь приезжают уже с детьми, внуками.

Десять лет назад город начал активно меняться. Уже два срока — а это восемь лет — им руководит мэр Шарунас Вайткус. Он, по словам Альмы, делает все, чтобы в Паланге было комфортно не только туристам, но и местным жителям.

— У нас молодой многодетный мэр, который хочет, чтобы в Палангу приезжали семьи с маленькими детьми и им было комфортно.

За последние 10 лет, рассказывает Альма, в городе произошло множество инфраструктурных изменений. Здесь построили новый концертный зал, стадион, автовокзал. Прямо сейчас идет глобальный ремонт трассы, которая ведет в Палангу, — ее расширяют до четырех полос. Недавно вокруг города проложили объездную дорогу, чтобы тяжелый транспорт проезжал мимо курорта.

— Также у нас отстроили курхаус, провели полную реконструкцию парка и музея янтаря, построили новый кемпинг, открыли площадку для детей, бесплатный парк сказок. На очереди — строительство нового бассейна. Да, при гостиницах есть свои бассейны, спа-центры, в конце концов, море. Но город решил построить общественный бассейн. Мэр помнит, что не только туристы приезжают сюда, но здесь живут и сами палангцы. И им тоже нужна инфраструктура.

Естественно, инфраструктура в городе не идеальна, признает менеджер инфоцентра. В разгар сезона, например, в Паланге не хватает парковочных мест, ведь все стремятся приехать сюда на собственном транспорте.

— Всегда есть что улучшать в плане инфраструктуры. Мы стараемся делать новые площадки, где можно было бы оставить автомобиль.

Другая проблема — сезонность: осенью, зимой и ранней весной поток туристов значительно уменьшается.

— Поэтому мы стараемся открывать больше объектов, чтобы отдыхающие могли найти себе занятие по душе. Также мы делаем ставку на конференции. Отели работают круглый год, у них есть все, чтобы стать площадкой для различных ивентов. Еще одно направление, которое мы стремимся развивать, — это санаторный отдых.

— Существует стереотип, что Паланга — курорт для пенсионеров. Какой имидж вы пытаетесь сформировать?

— Мы стремимся к тому, чтобы Паланга была семейным курортом. Здесь можно найти и спокойствие, и развлечения. Не хочется быть шумным курортом. Когда мы организовывали на пляжах большие концерты и приглашали туда известных исполнителей, в Палангу приезжало много молодежи. Мы поняли, что это не очень хорошо, потому отказались от такой концепции. В Паланге нет настолько больших пространств, чтобы выдержать подобные концерты и при этом не мешать друг другу. Нам хочется быть семейным курортом с морем, соснами, чистым воздухом, где отдыхающие любых возрастов могли бы найти себе занятие.

«Жители до сих пор предлагают жилье на въезде в город, но мы стараемся делать все цивилизованно»

Официально новый сезон стартует 25−27 мая. К этому моменту цены на жилье начинают расти. Чем ближе к самым теплым месяцам (в Паланге это июль и август), тем выше они становятся.

В городе полно гостиниц — от скромных трех звезд до роскошных пяти. Самый дорогой номер в пятизвездочном отеле сейчас стоит 185 евро. Просторные апартаменты в четырехзвездочном, с небольшой кухней и двуспальной кроватью, — около 60 евро. В цену многих из них входит не только проживание, но и спа-процедуры: сауна, бассейн.

Местные жители сдают в аренду свое жилье — для многих это основной источник заработка на год вперед. Цены стартуют от 12−15 евро в сутки. Вариантов — сотни, разного уровня комфорта и удаленности от моря.

Большинство предложений можно отыскать в интернете, но сохранился и архаичный способ аренды, популярный в советские годы: на въезде в город стоят палангцы, которые предлагают жилье «с рук».

— Для многих иностранцев такой порядок был непонятен: вдоль дороги стояли люди и что-то предлагали, как на базаре, — говорит Альма. — Чтобы не мешать движению автомобилей, им выделили специальную парковку. Несколько лет мы не то что с ними боремся, но заключаем договор, чтобы все делалось цивилизованно. Сейчас подобных предложений «с рук» убавилось. Люди стали более продвинутые: все уходят в интернет.

«Одни решение сделать полосу для велосипедистов проклинают, другие радуются»

По Паланге курсирует городской автобус, но передвигаться на нем нет необходимости. Все, что обычно интересует туристов, компактно располагается в центре. Его, к слову, стараются сделать максимально чистым: ограничивают парковку автомобилей (она стоит до 3 евро в час), развивают велосипедное движение.

Например, в прошлом году на главной улице города — Витаутаса — организовали одностороннее движение. Одну из полос отдали велосипедистам.

— Одни это решение проклинают, другие радуются ему, — улыбается Альма Слабошиавичене.

Арендовать велосипед можно как в многочисленных пунктах проката в городе, так и в отелях. Цены — до 3 евро за час либо до 12 за сутки. Вдоль моря тянется велосипедная дорожка. Если проехаться по ней на закате, можно многое понять о смысле жизни.

Планируется, что в этом сезоне возможно будет взять напрокат электромобили и мотороллеры.

Чем заняться? Дом иллюзий, парк сказок, янтарная мастерская, спа-процедуры

Развлечения в Паланге не всегда требуют денег. Либо требуют, но не обязательно много.

С 1 апреля этого года в костеле Девы Марии начала действовать обзорная площадка. Посмотреть на город с высоты можно совершенно бесплатно. Главное, угадать со временем: в будние дни — с 12 до 15, в выходные — с 13 до 18 часов.

В парке сказок установлены скульптуры персонажей, которые при нажатии оживают — начинают рассказывать свои истории на литовском и английском. Детям определенно понравится.

Парк Бируте считается одним из самых крупных в Восточной Европе: его площадь — 101 гектар. Увидеть задумки французского архитектора Эдуарда Андре, который спроектировал парк по заказу графов Тышкевичей, можно абсолютно свободно.

В парке спрятан неоклассический дворец Тышкевичей — с их именем связана огромная часть истории города (о ней с удовольствием расскажут экскурсоводы). Сейчас в нем располагается Музей янтаря, где собраны уникальные образцы этого камня. Его можно не только рассмотреть через лупу, какие мухи, муравьи и даже ящерицы навеки остались в сосновой смоле, но и поработать с ним: для этого есть, в частности, детские мастерские. Билет в музей стоит 2,40 евро, детям — в два раза дешевле.

У входа в парк Бируте стоит бывший дом садовника. Сейчас в нем находится магазин изделий из янтаря. Владеет им Альгис Поциус, для которого янтарь стал смыслом жизни.

Он охотно знакомится со всеми, кто приходит в его магазин. Необязательно за покупками — сюда можно просто заглянуть, чтобы увидеть, как обрабатывается янтарь, собираются украшения, либо просто поговорить с владельцем.

— Жизнь трудная, и хочется общаться, делать ее интересной, не только в интернете сидеть, — объясняет философию своего дела Альгис. — Столько в нашей жизни вопросов безответных! Часто в разговорах с гостями ты приближаешься к истине.

Посещение опять же совершенно бесплатное. Если, конечно, вам не захочется ничего купить. Разброс цен — от 2 до 700 евро.

1 евро стоит вход в Музей первого бургомистра Паланги Йонаса Шлюпаса. За эту сумму сотрудницы готовы рассказывать о непростой истории Паланги.

Два года назад открылся дом иллюзий, от которого дети, да и взрослые гарантированно будут в восторге. Вход для детей стоит 6 евро, взрослым он обойдется на евро дороже.

Главная тусовочная улица носит имя Йонаса Басанавичюса — героя литовского возрождения. Тут находятся десятки кафе и ресторанчиков, аттракционы, клубы. Насколько они разнообразны, оценить сложно: в конце апреля работают не все объекты. Пешеходная улица ведет прямо к морю. Оно мятежное, но прекрасное, даже несмотря на конец апреля.

Погода в Паланге определяет многое: например, сколько гостей и в какое время года они приедут. Чтобы меньше зависеть от сезонности, Паланга развивает санаторные и спа-услуги. Всего в Паланге 10 санаториев и реабилитационных центров. Многие из них — профильные.

— Чтобы попасть к нам, достаточно иметь диагноз и проверить наличие мест, — рассказывает одна из акционеров комплекса «Градиали», куда входит санаторий и отель, Ольга. — Никаких документов заранее предоставлять не нужно. Врачи осмотрят вас на месте и назначат нужные процедуры.

Паланга — курорт без вау-эффектов. Здесь тихо, спокойно, уютно — отличный вариант для тех белорусов, кто ищет передышку от стресса. Свежий воздух, запах сосен и шум моря, который слышен отовсюду, тому в помощь.

Как добраться?

Летом в Палангу летают самолеты «Белавиа», билет в обе стороны можно купить примерно за 200 евро.

Многие белорусские турфирмы предлагают варианты автобусного переезда (около 50 евро в обе стороны), а вместе с ним — и проживания. Цены за жилье стартуют от 180 белорусских рублей.

Еще вариант — можно добраться до Вильнюса, оттуда — на поезде до Клайпеды, где нужно сделать пересадку. Билет в одну сторону обойдется примерно в 15 евро. Удобнее на автобусе, они ходят часто, из Вильнюса до Паланги можно добраться за 17 евро.

Где жить?

В отелях есть предложения как для одиноких путешественников или пар (стоимость — от 60 евро в сутки), так и для семей (апартаменты стоят 70 евро и выше). В частном секторе жилье стоит дешевле — от 15−30 евро.

Во сколько обойдется питание?

Тут все зависит от ваших предпочтений и аппетита. Полноценно пообедать в недорогом кафе или ресторане можно примерно за 10 евро. Порции в Литве большие.

В ресторанах при 5-звездочных гостиницах цены выше. Но и предлагаемые блюда интереснее.

Что с развлечениями?

Кроме бесплатных развлечений, на курорте предлагают множество спа-услуг. Например, в спа-комплексе «Градиали» массаж «Янтарный час» обойдется в 55 евро, обычный — в 47. Жемчужная ванна на 15 минут стоит 7 евро, посещение аква-зоны, куда входит бассейн, джакузи, турецкая баня, циркулярный душ, — 15 евро. Попасть в спа-центры можно, даже если вы не живете в отеле или реабилитационном центре. При наличии свободных мест они доступны всем желающим.


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