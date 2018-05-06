закрыть
6 мая 2018, воскресенье, 16:20
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Илон Маск открывает конфетную фабрику

4
  • 6.05.2018, 14:54
  • 1,016
Илон Маск

Знаменитый предприниматель не комментируют свое решение.

Илон Маск написал в «Твиттере», что открывает конфетную фабрику. Да-да, тот самый Илон Маск, который основал Space X, Tesla, The Boring Company и другие проекты и компании.

«На фоне скандалов с Tesla, когда Маск не хочет разговаривать с представителями инвесторов, не выполняет обязательства и несет большие убытки, появились предположения, что миллиардер решил наладить выпуск карамелек для тех, кто вложился в его проект электромобилей», - пишет kyky.org.


популярное за неделю

Мнение

Война неизбежна?
Война неизбежна? Игорь Эйдман
Шкловские вандербильдихи
Шкловские вандербильдихи Ирина Халип
Беларуская становіцца мовай моцных
Беларуская становіцца мовай моцных Ганна Севярынец
Армянские тревоги Лукашенко
Армянские тревоги Лукашенко Валерий Карбалевич