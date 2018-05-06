Илон Маск открывает конфетную фабрику 4 6.05.2018, 14:54

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Илон Маск

Знаменитый предприниматель не комментируют свое решение.

Илон Маск написал в «Твиттере», что открывает конфетную фабрику. Да-да, тот самый Илон Маск, который основал Space X, Tesla, The Boring Company и другие проекты и компании.

«На фоне скандалов с Tesla, когда Маск не хочет разговаривать с представителями инвесторов, не выполняет обязательства и несет большие убытки, появились предположения, что миллиардер решил наладить выпуск карамелек для тех, кто вложился в его проект электромобилей», - пишет kyky.org.

I’m starting a candy company & it’s going to be amazing — Elon Musk (@elonmusk) 5 мая 2018 г.