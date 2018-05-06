закрыть
6 мая 2018, воскресенье, 16:21
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Как уроженка Копаткевичей готовила спринтеров в Австралии

  • 6.05.2018, 15:10
Фира Двоскина
Фото: athletics.com.au

Наша землячка тренировала за океаном спортсменов на всех уровнях – школьном, юношеском и элитном.

Фира Двоскина прибыла в Австралию лишь 22 года назад, но за это время успела оказать большое влияние на развитие в этой стране таких видов спорта, как бег с препятствиями и спринт. На днях она умерла в Сиднее в возрасте 83 лет после длительной борьбы с миеломой, пишет athletics.com.au.

Фира тренировала спортсменов на всех уровнях, школьном, юношеском и элитном. Она была первым наставником Стивена Соломона, вырастив его в годы становления от школьного футболиста до участника финала Олимпиады еще в подростковом возрасте.

Среди атлетов, которых она тренировала более десяти лет, – чемпион Австралии по бегу на 110 метров с препятствиями Джастин Мерлино, победитель соревнований Stawell Gift 2001 Эндрю Пим и участница Олимпиады в Сиднее Дебби Эдвардс-Шульстад.

Эсфирь Двоскина родилась в маленьком белорусском городе Копаткевичи 20 сентября 1934 года. Когда разразилась Вторая мировая, семья на 4 года переехала в Россию, а когда вернулась назад, город был разбомблен и почти исчез с лица земли, поэтому она переехала в украинский Львов.

В Украине Фира встретила своего будущего мужа Бориса Двоскина, который являлся членом сборной Советского Союза. Он был отобран на эстафету 4×400 метров Олимпиады в Хельсинки, но не поехал на Игры. Четыреста метров Борис пробегал за 48,4 секунды, входя в европейский топ-15 того времени.

Фира вышла замуж за Бориса в 1957 году и новоиспеченная семья обосновалась в родном городе ее супруга Днепропетровске.

Двоскина и сама была отличной спортсменкой, бегая 100 метров за 12,1 секунды, а также занимаясь гимнастикой и фехтованием. В 1957-м она закончила Университет физкультуры и спорта во Львове, став тренером.

В течение следующих 38 лет уроженка Копаткевичей работала тренером в нескольких спортивных школах, клубах и центрах олимпийской подготовки. За это время она тренировала многих советских и украинских атлетов: Галину Гончаренко, Евгения Баралея, Евгения Олешко, Зою Войтенко, Аллу Мотину.

В 1995-м Фира вышла на пенсию. Но жизнь пожилых людей в Украине оказалась тяжелой после развала Советского Союза. У Двоскиной были родственники в Австралии, в том числе старшая сестра, поэтому супруги в 1996-м переехали в Сидней. Там Фира вернулась к тренерской работе.

В следующие два десятка лет она готовила множество спринтеров и бегунов на дистанции с препятствиями. В последнее время, когда трудно стало переезжать с места на место, в работе ей помогала единственная дочь Ирина.

Для спортсменов Двоскина стала все равно что членом семьи, они воспринимали ее как бабушку. Например, по очереди отвозили домой с тренировки. Фира отказалась от платы за свои услуги. В ответ команда покрывала многие ее расходы, собирая деньги в складчину.

Несмотря на свои 83, уроженка Копаткевичей даже в этом году оставалась на тренерской работе. Ее долгая карьера, полная побед, казалась бесконечной, но, увы, Двоскиной не удалось одолеть тяжелую болезнь. Олимпийский комитет Австралии выразил соболезнования семье Фиры, ее родственникам и друзьям.


популярное за неделю

Мнение

Война неизбежна?
Война неизбежна? Игорь Эйдман
Шкловские вандербильдихи
Шкловские вандербильдихи Ирина Халип
Беларуская становіцца мовай моцных
Беларуская становіцца мовай моцных Ганна Севярынец
Армянские тревоги Лукашенко
Армянские тревоги Лукашенко Валерий Карбалевич