Как уроженка Копаткевичей готовила спринтеров в Австралии 6.05.2018, 15:10

Фира Двоскина

Фото: athletics.com.au

Наша землячка тренировала за океаном спортсменов на всех уровнях – школьном, юношеском и элитном.

Фира Двоскина прибыла в Австралию лишь 22 года назад, но за это время успела оказать большое влияние на развитие в этой стране таких видов спорта, как бег с препятствиями и спринт. На днях она умерла в Сиднее в возрасте 83 лет после длительной борьбы с миеломой, пишет athletics.com.au.

Фира тренировала спортсменов на всех уровнях, школьном, юношеском и элитном. Она была первым наставником Стивена Соломона, вырастив его в годы становления от школьного футболиста до участника финала Олимпиады еще в подростковом возрасте.

Среди атлетов, которых она тренировала более десяти лет, – чемпион Австралии по бегу на 110 метров с препятствиями Джастин Мерлино, победитель соревнований Stawell Gift 2001 Эндрю Пим и участница Олимпиады в Сиднее Дебби Эдвардс-Шульстад.

Эсфирь Двоскина родилась в маленьком белорусском городе Копаткевичи 20 сентября 1934 года. Когда разразилась Вторая мировая, семья на 4 года переехала в Россию, а когда вернулась назад, город был разбомблен и почти исчез с лица земли, поэтому она переехала в украинский Львов.

В Украине Фира встретила своего будущего мужа Бориса Двоскина, который являлся членом сборной Советского Союза. Он был отобран на эстафету 4×400 метров Олимпиады в Хельсинки, но не поехал на Игры. Четыреста метров Борис пробегал за 48,4 секунды, входя в европейский топ-15 того времени.

Фира вышла замуж за Бориса в 1957 году и новоиспеченная семья обосновалась в родном городе ее супруга Днепропетровске.

Двоскина и сама была отличной спортсменкой, бегая 100 метров за 12,1 секунды, а также занимаясь гимнастикой и фехтованием. В 1957-м она закончила Университет физкультуры и спорта во Львове, став тренером.

В течение следующих 38 лет уроженка Копаткевичей работала тренером в нескольких спортивных школах, клубах и центрах олимпийской подготовки. За это время она тренировала многих советских и украинских атлетов: Галину Гончаренко, Евгения Баралея, Евгения Олешко, Зою Войтенко, Аллу Мотину.

В 1995-м Фира вышла на пенсию. Но жизнь пожилых людей в Украине оказалась тяжелой после развала Советского Союза. У Двоскиной были родственники в Австралии, в том числе старшая сестра, поэтому супруги в 1996-м переехали в Сидней. Там Фира вернулась к тренерской работе.

В следующие два десятка лет она готовила множество спринтеров и бегунов на дистанции с препятствиями. В последнее время, когда трудно стало переезжать с места на место, в работе ей помогала единственная дочь Ирина.

Для спортсменов Двоскина стала все равно что членом семьи, они воспринимали ее как бабушку. Например, по очереди отвозили домой с тренировки. Фира отказалась от платы за свои услуги. В ответ команда покрывала многие ее расходы, собирая деньги в складчину.

Несмотря на свои 83, уроженка Копаткевичей даже в этом году оставалась на тренерской работе. Ее долгая карьера, полная побед, казалась бесконечной, но, увы, Двоскиной не удалось одолеть тяжелую болезнь. Олимпийский комитет Австралии выразил соболезнования семье Фиры, ее родственникам и друзьям.