Украинские военные изучают настроения жителей юга России 3 6.05.2018, 15:17

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Исследования пройдут в четырех регионах РФ.

Украинские военные решили провести социологическое исследование настроений населения юга России: тендер для желающих выполнить этот заказ открыт на сайте госзакупок Prozorro.

Из документации к тендеру следует, что в качестве заказчика выступает воинская часть А4398. Ранее под этим кодом работал Центр информационно-психологических операций Военно-морских сил Украины, который был расквартирован в Севастополе. После присоединения Крыма к России центр переехал в город Бровары и стал называться 72-й головной Центр информационно-психологических операций сил специальных операций Украины.

Стоимость заказа составляет 1,6 млн грн (более 3,8 млн руб. по действующему курсу). Он должен быть выполнен в течение 105 дней после заключения договора.

Военных интересует, насколько жители Южного федерального округа довольны действующей властью, степень их влияния на социально-политическую обстановку в регионе, а также каково их материальное положение. Исследователи должны также определить эффективность различных информационных каналов по работе с разными группами граждан.

Исполнитель должен провести не менее 20 дискуссий в фокус-группах и 2000 личных (face-to-face) интервью на дому у респондентов и сформировать аналитический отчет по результатам исследований.

Исследование должно пройти в четырех регионах России: Адыгее, Калмыкии, Краснодарском крае, Ростовской области, а также в оккупированном РФ украинском Крыму.

Необходимо выявить базовые социокультурные модели и ценностные установки ключевых целевых групп, сформировать перечень актуальных для этих групп тем. Определить социально-демографический портрет (пол, возраст, национальность, образование, религиозная принадлежность, профессия, материальное положение, семейный статус, место проживания и т. п.) основных целевых групп, а также показать их географическое распределение.

Также исследование должно показать степень удовлетворенности работой гражданской, политической и административной систем в регионах исследования (неправительственные организации, движения, партии, чиновники, президент), готовы ли они отстаивать свою позицию и участвовать в акциях протеста.

Военных также интересует степень общественной напряженности в регионах и ее причины. Исполнитель должен также выделить основные каналы коммуникации, предпочтительные для каждой целевой группы.

Работы должны быть выполнены с 15 июня по 1 октября 2018 года.