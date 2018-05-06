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В Лиссабоне стартует «Евровидение»

  • 6.05.2018, 15:21

Торжественная церемония открытия пройдет в Музее искусства, архитектуры и технологии.

Португалия получила право на проведение конкурса после победы Сальвадора Собрала на конкурсе в Киеве в мае 2017 года. Певец исполнил песню на родном языке «Amar pelos dois».

В 2018 году на сцену «Евровидения» выйдут 43 артиста и коллектива. 37 из них будут бороться за путевку в финал. По традиции 5 стран-основателей (Германия, Испания, Франция, Италия, Великобритания) и победитель прошлого года сразу попадают в финал.

Фаворитом нынешнего конкурса букмекеры «Евровидения» называют Израиль. Клип представительницы этой страны Netta на песню «Toy» на официальном YouTube-канале конкурса набрал более 18 миллионов просмотров.

Полуфиналы конкурса состоятся 8 и 10 мая. Победитель станет известен 10 мая.

Беларусь в этом году представляет украинский певец Alexeev с песней Forever.


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