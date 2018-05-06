Из центра Минска выселят две тысячи человек 2 6.05.2018, 15:27

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Фото: 3df.by

Жители Грушевки и Михалово бунтуют против планов властей.

3 мая в администрации Московского района обсуждался проект детального планирования территории между «Грушевкой» и «Михалово». Здесь город выделил 11 инвестиционных участков, для реализации которых весь частный сектор идет под снос, пишет realt.by.

Что снесут?

Как пояснил главный архитектор проекта Александр Бондарчик (УП «Минскградо»), новый ПДП создан на базе генплана 2016 года, подписанного главой государства. В планах города — снос усадебного жилья, части малоэтажной жилой застройки и вынос некоторых производственных предприятий, не соответствующих регламентам генерального плана. Важно: все четырехэтажные и пятиэтажные дома проектом сохраняются.

Опорный план

На освободившемся месте выделено 11 инвестиционных площадок. На некоторые из них уже разработаны градостроительные паспорта и начаты строительные работы. Большинство территорий будет застроено многоэтажным жильем, строительством нескольких комплексов займется «Айрон», в данный момент компания ведет масштабную застройку проспекта Дзержинского.

Что построят?

На участке планируется строительство нескольких жилых комплексов переменной этажности (9-23 эт.) общей площадью жилищного фонда 614 тыс. кв.м, паркингов и объектов социального назначения. В течение четырех лет численность жителей района увеличится с 19,3 тыс. до 35,5 тыс. До 2030 года этот показатель достигнет 37,8 тыс. человек. Право застройки участков под жилье и паркинги разыграют с аукциона; финансирование объектов социального обеспечения — компетенция города. Архитектор пояснил, что снос жилья будет осуществлен до 2022 года. Более подробная информация будет известна лишь после того, как найдется инвестор.

Детальный план

На 1-м этапе реализации проекта (до 2022 года) предусматривается:

снос усадебной застройки пл. 32,7 тыс. кв.м;

снос малоэтажного многоквартирного жилищного фонда — 2 тыс. кв.м;

новое строительство многоквартирного жилищного фонда — 442,2 тыс. кв.м;

строительство объектов общественного назначения в составе жилых комплексов (№№ 626, 628, 629, 632, 636, 637, 644, 645, 651 по экспликации детального плана);

строительство детских садов (№№ 630, 639 по экспликации детального плана) и школ (№ 634 по экспликации детального плана);

реконструкция детского сада № 80 (№ 635 по экспликации детального плана);

строительство административного здания (№ 638 по экспликации детального плана);

строительство многофункционального здания общественно-торгового назначения (№ 649 по экспликации детального плана);

строительство бизнес-центра с паркингом (№ 650 по экспликации детального плана);

строительство административно-офисного здания (№ 652 по экспликации детального плана);

реконструкция средней школы № 83 (№ 653 по экспликации детального плана);

строительство начальной школы-гимназии (№ 654 по экспликации детального плана);

снос здания магазина (№ 225 по экспликации опорного плана);

снос помещений общественного питания, торгового назначения, помещения связи (№ 503 по экспликации опорного плана);

строительство паркингов в составе жилых комплексов (№№ 626, 628, 629, 631, 632, 636, 637, 644, 645, 651 по экспликации детального плана);

строительство паркингов в составе общественных комплексов (№№ 633, 638, 650, 652 по экспликации детального плана);

строительство многоуровневой гараж-стоянки (№ 643 по экспликации опорного плана).

Так как проект предполагает снос жилья и переселение более 2 тыс. человек, презентация собрала много неравнодушных. Больше всего присутствующих волновали сроки и место отселения. Люди требовали, чтобы отселения осуществлялись по зарубежным примерам — в границах проектируемого района.

— Почему в новостройки на месте наших домов заселяют других людей, а нас отселяют на окраины? Давайте, как в Москве, где людям, чьи дома пошли под снос, дают квартиры в близлежащий новостройках!

Успокоить жителей попыталась Людмила Макарина-Кибак. «Депутат» по Грушевскому избирательному округу отметила, что вопрос отселения граждан обсуждался в Мингорисполкоме неоднократно. Мэр города призывает инвесторов переселять людей в границах родного района, однако, конечно, этот вопрос всецело на совести застройщика.