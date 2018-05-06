Швейцарские автомобилисты: Водород — бензин завтрашнего дня 3 6.05.2018, 15:29

ФОто: Keystone

Воплотить технологию будущего помогут обычные муравьи.

С водородом связывают решающий поворот в энергетической революции. Использование этого вещества с целью накопления электрической энергии и в качестве топлива для автомобильного транспорта могло бы навсегда освободить атмосферу от вредных выбросов (сжигание водорода дает, как известно, простой водяной пар), пишет swissinfo.ch.

Однако остается главный вопрос — как производить достаточное количество водорода, не загрязняя атмосферу?

«Запусти тигра в двигатель», – гласил старый рекламный лозунг крупной американской нефтяной компании, предлагавшей автолюбителям залить в свой топливный бак ее бензин, наполнив его при этом силой и взрывной энергией тигра.

Сегодня, в эпоху возобновляемых источников энергии, а также борьбы с загрязнением атмосферы и изменением климата, бензин и дизельное топливо оказались под строгим контролем. Как тигр в своей естественной среде обитания, так и ископаемое топливо рано или поздно могут оказаться на грани исчезновения. Их место может занять новый двигатель прогресса – водород, и, если продолжать параллель с животными, совсем другие живые существа а именно, муравьи.

Водород может составить почти пятую часть энергии, которая будет потреблятся в мире в 2050 году, согласно исследованию, проведённому HydrogenCouncil, группой, объединяющей 18 международных компаний (в том числе General Motors, Honda и Shell) и основанной в 2017 году на Всемирном экономическом форуме в Давосе.По мнению группы, подобное развитие может способствовать снижению выбросов CO2 на 20%, что необходимо для ограничения глобального потепления до 2° С. По предварительным оценкам, к 2030 году водородное топливо сможет обеспечивать 10-15 миллионов автомобилей и 500’000 грузовых автомобилей.

Какое имеют отношение муравьи к водороду, мы расскажем чуть дальше. А пока подчеркнем, что водород (H2) рассматривается сегодня как один из наиболее перспективныхВнешняя ссылка энергетических ресурсов для замены ископаемого топлива.

«Устойчивое производство водорода в сочетании с другими технологиями может внести важный вклад в устойчивое энергоснабжение», – отмечает Федеральное ведомство энергетики Швейцарии (BFE). По мнению инженера Ассоциации швейцарских импортеров автомобилей Auto-suisseВнешняя ссылка Рудольфа Блессинга (Rudolf Blessing), в контексте революции в использовании энергетических источников у водорода, безусловно, есть «шанс на победу». На прошедшем недавно в Женеве Международном автомобильном салоне было отмечено, что водородные перевозчики могут стать транспортом будущего.

Но что такое водород и каковы его преимущества в качестве топлива?

Водород является самым распространенным химическим элементом во Вселенной. Просто вспомним, что каждая молекула воды состоит из двух атомов водорода.

Многие десятилетия водород уже применяется и в химической промышленности, и в работе космических двигателей, а с недавних пор он начал завоёвывать автомобильный сектор. Все больше и больше новых моделей машин «питаются» водородом, который через так называемые топливные элементы объединяется с кислородом и генерирует электричество, как показано на этом видео.