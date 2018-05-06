закрыть
6 мая 2018, воскресенье, 16:20
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Не стало руководителя группы «Машина времени»

1
  • 6.05.2018, 15:40
  • 1,613
Владимир Сапунов
Скриншот: YouTube

Владимир Сапунов ушел из жизни в ночь на 6 мая.

В ночь с 5 на 6 мая скончался руководитель и участник группы «Машина времени» Владимир Сапунов. Об этом РБК сообщил пресс-секретарь «Машины времени» и «Воскресения» Антон Чернин.

«Он болел очень долго, у него было серьезное онкологическое заболевание. Владимир Борисович уже более 10 лет передвигался в инвалидной коляске. Все это время он продолжал руководить «Машиной времени» и «Воскресением», — пояснил Чернин.

По его словам, от руководства группой «Машина времени» Сапунов отошел в конце 2017 года, но остался участником группы.

«После очередного раунда борьбы с болезнью он скончался», — сказал пресс-секретарь.

Владимир Сапунов родился в 1953 году в Краснослободске. В конце 1960-х годов играл вместе с младшим братом, музыкантом Андреем Сапуновым, в школьной группе «Эльфы».

Сапунов стал руководителем «Воскресения» с 1993 года, «Машины времени» — с 1994 года. В 2009 году предложил свою песню «На паре крыл» для альбома «Машины времени» под названием «Машины не парковать». Песня была написана еще в 1976 году.


популярное за неделю

Мнение

Война неизбежна?
Война неизбежна? Игорь Эйдман
Шкловские вандербильдихи
Шкловские вандербильдихи Ирина Халип
Беларуская становіцца мовай моцных
Беларуская становіцца мовай моцных Ганна Севярынец
Армянские тревоги Лукашенко
Армянские тревоги Лукашенко Валерий Карбалевич