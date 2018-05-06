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Яркий фоторепортаж белоруса, который посетил Португалию

  • 6.05.2018, 16:03
Источник: tut.by

Поездка в Лиссабон стала сюрпризом на день рождения.

Как рассказал белорус tut.by:

- О своей поездке в Лиссабон я узнал буквально за месяц до вылета — это был сюрприз от жены на день рождения. Забегая вперед, скажу: отдых удался. И пусть он не был классическим (в представлении многих) лежанием в шезлонге на пляже отеля и сервисом «все включено».

Источник: tut.by

Когда я начал интересоваться у знакомых, оказалось, что никто не был тут и даже не рассматривал в качестве места отдыха. Испания, Италия, Греция — да, но Португалия!

Лиссабон — один из старейших городов Португалии и одно из самых живописных мест мира.

Источник: tut.by

Город, стоящий на семи холмах, колоритный и удивительно чувственный, с многочисленными яркими достопримечательностями.

Источник: tut.by

Очаровывает с первого взгляда своей размеренной жизнью, величественной архитектурой и изумительными закатами на берегу океана.

Источник: tut.by

Мое пребывание в Лиссабоне длилось семь дней. Можно было свободно и без лишней спешки исследовать все уголки старинного города и его окрестностей.

Первое, что бросается в глаза, когда начинаешь прогулку, — это каменные мостовые, которыми уложен почти весь город. К этому стоит добавить постоянные подъемы и спуски по сплошной паутине узеньких улочек.

Источник: tut.by

Если бы не вкуснейшая выпечка и прекраснейшее вино, можно было бы скинуть пару килограммов веса за время путешествия.

Тут хочется ходить часами, любуясь азулежу (вид росписи по керамической плитке, можно заметить на фасадах многих зданий) и непривычными для нас архитектурными решениями.

Источник: tut.by

С парковкой в городе беда, как и в большинстве других европейских городов (есть где развернуться российскому движению «СтопХам»). Поэтому огромное количество катающихся малолитражек и Mini Cooper вполне логично, а парковка по звуку — это вообще норма.

Источник: tut.by

Португальцы любят наблюдать из окон за прохожими и туристами, это похоже на национальную забаву. Часто замечал, как они махали руками, приветствуя незнакомых людей. Не поверите, но это действительно приятно! Жители города очень добродушны и готовы помочь туристам, терпеливо объясняя, как пройти к той или иной достопримечательности.

Источник: tut.by

Лиссабон — город с очень богатой архитектурой. И неотъемлемой ее частью являются храмы, уйти без пары фотографий на память невозможно.

Один из символов города — трамвай № 28. За 3 евро можно совершить обзорную мини-экскурсию. Настоятельно рекомендую сесть возле открытого окна, и тогда ко всему прочему вы сможете насладиться еще и ощущением американских горок. Порой расстояние между трамваем и стеной ближайшего дома составляет не более полуметра.

Источник: tut.by

Обязательной точкой моего маршрута были замки в Синтре и мыс Рока. В Синтре можно найти много красивых старинных зданий, утопающих в листве.

Источник: tut.by

На мысе Рока (Cabo da Roca, западная точка Европы) я впервые увидел океан своими глазами. Здесь ощущаешь себя, как на краю света, а рокот бушующих волн и мощные порывы ветра сливаются в удивительную симфонию. За этим обрывом тысячи миль бескрайнего океана.

Источник: tut.by

Любителям вкусно поесть рекомендую посетить ресторан Caja da India недалеко от станции метро Baixa-Chiado: там всегда полно местных, а это один из признаков качественной и недорогой еды.

Источник: tut.by

Также рекомендую посетить океанариум, масса незабываемых впечатлений гарантирована. Расположен он в 15 минутах ходьбы от станции метро Oriente, вход 15 евро. Тут огромное количество залов и несколько климатических зон, можно ходить часами.

Источник: tut.by

Описанное мною — лишь малая часть, о Португалии можно рассказывать долго. Стоит еще услышать настоящее уличное фаду (музыкальный жанр; рекомендую таверну A Tasca do Chico) и продегустировать в институте Портвейна (да, есть такой) различные марки этого напитка.

Источник: tut.by

И теперь немного о ценах. Вылет был из Варшавы, туда добирался поездом, все билеты обошлись в 365 евро. Билеты бронировались за полгода до поездки. Проживание: хостел в центре Лиссабона с душем в номере и большой кроватью был отличным бонусом за 280 евро (7 ночей).

Источник: tut.by

Общественный транспорт недешевый — 1,3 евро за поездку, поэтому лучше купить проездной на несколько дней.

Питаться можно в любом кафе, если не смущает стоимость от 20 евро за обед (без вина). Если отойти от стандартных туристических маршрутов, то смело делите цену на два, а вкусно будет так же. В Португалии принято помимо основного блюда подавать хлеб, сыр, оливки или хамон. В Лиссабоне и Порту за это надо будет заплатить отдельно, если вы это съели.

В городе много небольших семейных лавок и сетевых магазинов, цены в последних, конечно, ниже. В целом цены в Лиссабоне ниже, чем в других европейских странах.

Питьевая вода по 1,5 евро за литровую бутылку, из крана воду пить не рекомендуется.

И, конечно же, вино: очень вкусное, огромный выбор, цены существенно отличаются от минских в лучшую сторону. Для примера: вино ценой в 2 евро здесь стоит 16 рублей. Цены на хамон, естественно, тоже ниже.


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