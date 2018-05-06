«Как и большинство одноклассников, планирую уехать из страны» 3 6.05.2018, 16:27

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Нынешняя молодежь уже не видит в своей перспективе учебу в белорусском вузе.

Скоро пройдет долгожданный выпускной, время праздника, цветов и подарков закончится, нынешним выпускникам придется принимать важные жизненные решения. И тут важно не ошибиться! Что собираются делать дальше старшеклассники Витебска узнавал «Витебский курьер».

Вот ответы родителей:

«Моя дочь занимается профессионально музыкой и любит детей, поэтому собралась поступать в ВГУ на педагога-музыканта»

«Планирует окончить университет по профессии программист».

«Мечтает стать юристом».

«Сын хочет учиться на стоматолога»

А вот у молодых людей, выбирающих себе жизненную стезю, ответы были иными. Так по словам подружек-выпускниц одной из витебских школ, большинство одноклассников выбрали специальности, которые в будущем приносили бы им доход. Игнорируют материальный фактор только 4 из 22 человек. Интересно, что 15 ребят хотят продолжить обучение. Для успеха в жизни, полагают они, обязательно нужно высшее образование.

Одни считают, что надо получить «корочки», потому что без них никуда. Другие пассивно отвечают, что «так принято» или «родители настаивают», — поделилась Елизавета.

- Как говорит наш «главный ботан» класса, универы «штампуют пропуск» в мир хоть каких-то перспектив, — добавила Полина.

Среди мечтающих о студенческом билете только 4 будут поступать в витебские ВУЗы. Трое ребят планируют учиться в колледжах. Один собирается «отдохнуть после школы», отслужить в армии, а потом поступить в военную академию. И, по большому секрету, одна из выпускниц скоро станет мамой.

Выпуск каждого нового года всегда отличается от предыдущего, уверены девочки:

- Нас можно назвать более прагматичными, иногда даже циничными. А школе можно сказать «спасибо» за опыт — не самый приятный, но очень ценный.

Что касается планов самих подружек, девушки не собираются учиться или работать в Витебске:

- Мы, как и большинство наших одноклассников, планируем уехать. Весь последний год искали и решили остановить свой выбор на Санкт-Петербурге. Хотим учиться в политехническом колледже по специальности «гостиничное дело». Это более реальные и достижимые цели, чем диплом о высшем образовании, по которому ты и так не будешь работать. Очень долго спорили с родителями, и они наконец-то согласились!

На вопрос о том, вернетесь ли в Беларусь после окончания учебы, девочки признались:

- Вряд ли. Если только в гости к родственникам и друзьям.

Немного печально, что тут уж никак не работает пословица «Где родился, там и пригодился».