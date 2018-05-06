Правительство России во главе с Медведевым уйдет в отставку 4 6.05.2018, 16:48

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Дмитрий Медведев

Во вторник будет объявлено имя следующего премьер-министра.

Правительство России во главе с Дмитрием Медведевым в понедельник уйдет в отставку. Однако, вероятно, уже через сутки будет объявлено имя следующего премьер-министра, передает «Радио Свобода».

В нижней палате рассчитывают уже в понедельник, 7 мая, после инаугурации Путина получить предложение правителя о кандидатуре на пост председателя правительства, а на следующий день этот вопрос будет обсужден на заседании Госдумы.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подтвердил этот сценарий и сообщил, что в случае внесения правителем России кандидатуры на пост председателя правительства 7 мая, Госдума рассмотрит вопрос на ближайшем заседании, которое намечено на 8 мая.

В 2012 году имя кандидата в премьеры – им, как и ожидалось, стал Дмитрий Медведев – было названо Путиным менее чем через два часа после инаугурации.