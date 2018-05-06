Тренер Азаренко: Виктория очень изменилась 6.05.2018, 16:59

Известная белорусская теннисистка сейчас сильнее, чем была месяц назад.

Тренер Виктории Азаренко Вячеслав Коников рассказал sports.ru о состоянии экс-первой ракетки мира перед стартом на турнире в Мадриде:

- Она сейчас в очень хорошем состоянии. Все хорошо, и она готова играть. Она много работает и очень рада, что наконец может играть за пределами США. Все отлично. Она очень воодушевлена, что может выступить здесь и на других турнирах в Европе.

Она очень изменилась. Она идет шаг за шагом, и сейчас она гораздо сильнее, чем была два или даже один месяц назад. Ее настрой и эмоции гораздо более устойчивы, она в полном порядке.

Она профессионал и на корте забывает обо всем — концентрируется только на том, что происходит в данный момент на корте. Она не перестает меня удивлять.

Я говорю ей, что она просто должна быть готова к матчу и сконцентрирована на своей работе. Когда что-то идет не так, она спрашивает меня почему. Но я говорю ей: "Не думай лишнего". Незачем все усложнять, все должно быть просто. Ей просто нужна концентрация.

В свободное время она в основном занимается ребенком. Почти все свободное время она проводит с ним и очень счастлива. Это прекрасный малыш, все время смеется.

В первом круге Madrid Open Азаренко сыграет с полуфиналисткой Рабата Александрой Крунич.