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Стало известно, какой будет погода в начале недели

  • 6.05.2018, 17:23

В понедельник осадков не ожидается.

До 24 градусов тепла прогнозируется в Беларуси 7 мая, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В понедельник ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах Гомельской области пройдут небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер будет северо-восточный умеренный, по юго-востоку порывистый. Температура воздуха ночью составит 4-10 градусов выше нуля, в юго-восточных районах - до плюс 12 градусов. Днем будет 18-24 градусов тепла.


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