Позор режима Андрей Зубов, «Обозреватель»

6.05.2018, 17:32

Андрей Зубов

Власть России совершила тягчайшее преступление теперь против собственного народа.

Накануне так называемой инаугурации г-на Путина, в стране, которой он управляет, масштабно и грубо нарушены 21 и 31 статьи основополагающего раздела Конституции "Права и свободы человека и гражданина".

Собравшиеся по всей России на мирный протест, без оружия (ст.31), граждане были разогнаны полицией, спецназом, росгвардией и военными, а также специально привезенными боевикам, именующих себя нодовцами и казаками.

Сотни, если не тысячи мирных граждан России были подвергнуты "жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению" (ст.21). Среди пострадавших много подростков, молодых людей, представителей того самого "непоротого поколения", которое по милости самозванца хотят сломать поркой, побоями, судами и запугиванием.

Власть России совершила еще одно тягчайшее преступление теперь против собственного народа.

Я не был на этих протестах, решил немного отдохнуть вдали от городской суеты. И теперь мне стыдно.

Душой я на Страстной площади рядом с этими мальчиками и девочками, моими детьми, внуками, учениками и единомышленниками.

Любой, уважающий себя народ, после такого массового нарушения Конституции властью, объявил бы всеобщую забастовку, начал пикетирование тех полицейских участков и судов, где содержатся и судятся схваченные полицией сограждане, массово вышел бы на новые демонстрации. Так только что поступили армяне.

А мы, являемся ли уважающим себя народом?

Вспомним 1990-91 год и будем решительны!

Андрей Зубов, «Обозреватель»