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16-летний минчанин стал лауреатом престижного конкурса пианистов и получил $5 тысяч

  • 6.05.2018, 17:41

Среди любимых школьных предметов Владислав Хандогий отметил белорусскую литературу.

16-летний Владислав Хандогий, учащийся Республиканской гимназии-колледжа при БГАМ, стал лауреатом II Международного конкурса молодых пианистов Grand Piano Competition. Конкурс проходил в Москве с 29 апреля по 5 мая на площадках Московской консерватории и филармонии, пишет nn.by.

Список лауреатов объявили в субботу на торжественном концерте-закрытии. Кроме Владислава, ими стали россияне Иван Бессонов, Роман Борисов, Ева Геворкян, Сергей Давыдченко, Александра Довгань, а также Тиньхун Ляо из Китая. Все они вместе со званием лауреата получили премию в размере $5 тысяч.

В коротком интервью-представлении Владислав рассказал, что его вдохновляют известные пианисты Святослав Рихтер, Ван Клиберн, Мюррей Перайя.

А среди любимых школьных предметов отметил белорусскую литературу.

«Математика, русская литература, особенно белорусская литература. Я же из Беларуси, у нас есть и белорусская литература, и белорусский язык», — сказал молодой белорусский пианист.


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