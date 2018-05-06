Минчанка о Дрездене: Попадаешь как будто в сказку 2 6.05.2018, 18:15

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Белоруска поделилась опытом переезда в Германию.

Дрезден — это не просто Германия. Это Саксония. Коренные жители этим гордятся и всегда норовят подчеркнуть. Своим опытом переезда в Германию с tut.by поделилась минчанка Ольга Федорова.

— Мой путь в Германию был не то чтобы ухабист, но извилист. Во всяком случае, выходя замуж за гражданина Литвы и переезжая жить в соседнее государство, я и не думала, что окажусь в Германии. Но через полтора года мужу, который работал инженером в совместном с немецкой компанией проекте, предложили контракт в Дрездене. Слава поехал в разведку, готовить место для нашего нового семейного гнезда.

Когда формальности были соблюдены, муж как настоящий романтик повез меня в Дрезден через район Нойштадт — здесь можно получить лучшее первое впечатление о городе. Попадаешь как будто в сказку: проезжаешь мост через Эльбу и видишь справа живописную панораму старого города.

Если Минск в целом город многоэтажный, то в Дрездене практически нет высоких домов. Много старинных зданий, построенных с 15-го по 18-й век. Неудивительно, что культурный центр Саксонии богат на достопримечательности и любим туристами.

Когда первые восторги закончились, наступила суровая реальность. Начнем с того, что все квартиры сдаются только через агентство, приватных объявлений практически нет. Просто захотеть снять квартиру недостаточно, нужно принести документ, подтверждающий твою платежеспособность, например, контракт о трудоустройстве. Официальное согласование и оформление приема на работу требовало времени… Но с нами никто не хотел говорить, пока мы не принесли письмо от работодателя о том, что контракт о трудоустройстве готовится в головном офисе компании в другом городе и что муж — будущий работник.

Следующая непривычная для нас формальность: предварительное назначение встречи — волшебное слово termin. Без него нигде ничего не происходит. Приходим мы, например, в банк открыть счет. У нас спрашивают:

— Вам уже назначен termin?

— Нет, не назначен. Назначьте нам, пожалуйста, через 15 мин.

— Нет, так нельзя. Приходите в понедельник на следующей неделе в 8.00 утра.

Если нужен узкий специалист, можно ждать termin полгода. Также и с поиском квартир. Приходим мы в агентство для поиска квартиры, нам назначают день и время, и в назначенные день и время только выслушивают, что мы хотим. Поэтому если вы окажетесь в Германии с необходимостью решить деловой вопрос, сразу экономьте время, звоните и назначайте termin.

Поскольку мой муж гражданин Литвы и, соответственно, Евросоюза, ему никаких дополнительных документов на проживание не требовалось. Только прописка. Чего не скажешь обо мне, гражданке Беларуси с литовским видом на жительство. Вышла немного запутанная история, но со счастливым концом. Местная миграционная служба отправила меня за специальной въездной визой. Пока мы с мужем разбирались, куда нас «послали», обращаясь то в посольство Беларуси, то в посольство Литвы, из миграционной службы позвонили с извинениями. И порадовали нас, что сделают мне немецкий вид на жительство без всяких виз. Мы еще со Славой отметили, что вряд ли бы даже в Литве сами перезвонили и извинились.

Из формальностей еще важна такая штука, как страховка. При ее наличии не нужно платить ни за посещение доктора, ни за анализы, и любое выписанное по рецепту лекарство стоит 5 евро. В противном случае все выливается в солидные суммы. Я вписана в страховку мужа, которого в свою очередь застраховал работодатель.

В Германии существует пять классов налогоплательщиков. Первое время мой муж относился к первому классу как проживающий один (такие платят самый большой налог). Когда я переехала и этот факт официально оформила, класс поменяли на третий (муж, содержащий жену) и пятый (я, неработающая жена). Так мы ежемесячно экономим 200 евро. Кроме того, в конце года нам вернули из уплаченных налогов расходы, связанные с переездом.

А параллельно у нас происходила интеграция в немецкое общество.

В быту немцы максимально тихие, вечеринки проходят неслышно. Но даже несмотря на это, можно увидеть объявление в подъезде: «Мы, соседи такие-то, будем через две недели праздновать день рождения и просим прощения, если кому-то принесем беспокойство». Сверлить можно в дневное время в рабочие дни, исключая «тихий час» 13 — 15.00. Кроме того, существует практика, когда потенциальный нарушитель спокойствия предварительно обходит соседей и предупреждает о возможных неудобствах. Если вы хотите завести собаку, то тоже предварительно согласовываете с соседями сам факт и породу — и они могут быть против. А в договоре аренды возможен пункт, что собака имеет право гавкать только, к примеру, с 15 до 17 часов.

А в целом немцы очень любят животных. Часто собак даже берут на велосипедные прогулки. Маленьких сажают в корзину, те, что крупнее, бегут рядом на поводке, а старых и больных везут в велосипедном прицепе. Бездомных животных нет, все домашние чипированы и, как правило, застрахованы. У приятеля мужа незастрахованную кошку сбила машина, и лечение обошлось в 2 тысячи евро.

Мы снимаем квартиру в районе, где живет коренное население с высоким уровнем доходов. Соседи здороваются и улыбаются, даже если вы не знакомы, а просто оказываетесь в неком радиусе от места жительства.

Вместе с тем надо понимать: если вас пригласили на кофе, это будет просто кофе. Может, дадут печеньку, но не факт! (Смеется.)

Когда мы позвали приятелей «на пельмени», они были удивлены, что на столе была еще какая-то еда кроме этих самых пельменей. Время приглашения строго оговаривается, и никто не опаздывает. Часто приглашения вручают в письменной форме и обозначают в нем меню и программу досуга. Есть традиция приносить пирог, но если его не съели, остатки завернут и отдадут обратно.

Правда, эта скрупулезность проявляется во всем. Например, немцы очень внимательны к сортировке мусора: биомусор, пищевой пластик, стекло, бумага — все выбрасывается в разные урны. При этом стекло в свою очередь сортируют на коричневое, зеленое и белое.

Чтобы лучше понимать тех, кто вокруг, я посещаю интеграционные курсы по изучению немецкого языка, 50% стоимости базовых модулей мне как жене гражданина Евросоюза компенсирует государство. Беженцы обучаются бесплатно. После получения сертификата об окончании базовых модулей я могу продолжить учиться дальше. Или устроиться на работу с минимальными требованиями к знанию языка. Английского даже в повседневной жизни недостаточно — в Саксонии его зачастую не знают.

На курсах много внимания уделяют навыкам написания писем. При этом подавляющее большинство текстов в формате жалоб. Например, «я останавливался в вашем отеле и остался недоволен сервисом потому-то». Здесь вообще распространена практика классического бумажного письма. Как делового, так и личного.

Был забавный случай, когда преподаватель нам давала матерную лексику. Ей было неловко, но курсы-то интеграционные! (Смеется.)

Здешнюю кухню можно охарактеризовать просто: немцы едят много хлеба и булок. Лучший завтрак — бутерброд, и лучший ужин — бутерброд. И пиво пьют немерено, оно по цене конкурирует с водой. В каждом регионе есть свои большие пивоварни. В Германии существует «Закон о чистоте пива» 1516 г., согласно которому пиво может состоять только из трех ингредиентов: воды, ячменя и хмеля.

Пиво немцы стараются пить в местных пивоварнях, закусывая сосисками и кислой капустой.

Мне кажется, что немцы на всем стараются сэкономить. У них очень развита система накопления различных бонусов, которые ты впоследствии меняешь на товары. Есть мобильные приложения, которые по наименованию продукта ищут магазин с самой дешевой ценой, к примеру на молоко. Часто в почтовый ящик бросают разные купоны на скидки. Существуют продуктовые маркеты различных ценовых категорий, самая низкая Aldi и Lidl. Биомагазины с органическими продуктами самые дорогие: в среднем процентов на 40 дороже. Есть также магазины с русскими и белорусскими продуктами.

Мы с мужем молодая семья, пока без детей, и стараемся много времени проводить вместе. Рядом с нами расположены горы из песчаника, такая Саксонская Швейцария. Мы любим туда ездить и свозили туда уже всех гостей. В этом регионе множество замков и виноградников, можно даже сказать, что Саксония — винный регион и славится рислингом.