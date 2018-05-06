Литва обвинила Adidas в «империалистической ностальгии» по СССР

Литва обвинила Adidas в «империалистической ностальгии» по СССР1
- 6.05.2018, 18:22
- 1,953
Компания выпустила в продажу женское платье с символикой Советского Союза.
Министерство иностранных дел Литвы заявило, что компания Adidas болеет "империалистической ностальгией" за Советским союзом, поскольку использовала его символику в производстве одежды. Об этом сообщает liga.net пресс-служба литовского МИДа.
"Болезнь империалистической ностальгии все еще встречается. Немного странно видеть это от знаменитой Adidas", - говорится в заявлении литовского внешнеполитического ведомства в Twitter.
Таким образом ведомство отреагировало на платье на бретелях бренда Adidas, которое было выполнено из ткани красного цвета и с символикой СССР.
Фирма Adidas представила официальный мяч финала Лиги чемпионов-2018, который пройдет в Киеве. Он выполнен в классическом стиле со звездами, однако они окрашены в сине-желтые цвета, которые символизируют цвета украинского флага.