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Литва обвинила Adidas в «империалистической ностальгии» по СССР

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  • 6.05.2018, 18:22
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Фото: iStock/Global Images Ukraine

Компания выпустила в продажу женское платье с символикой Советского Союза.

Министерство иностранных дел Литвы заявило, что компания Adidas болеет "империалистической ностальгией" за Советским союзом, поскольку использовала его символику в производстве одежды. Об этом сообщает liga.net пресс-служба литовского МИДа.

"Болезнь империалистической ностальгии все еще встречается. Немного странно видеть это от знаменитой Adidas", - говорится в заявлении литовского внешнеполитического ведомства в Twitter.

Таким образом ведомство отреагировало на платье на бретелях бренда Adidas, которое было выполнено из ткани красного цвета и с символикой СССР.

Фирма Adidas представила официальный мяч финала Лиги чемпионов-2018, который пройдет в Киеве. Он выполнен в классическом стиле со звездами, однако они окрашены в сине-желтые цвета, которые символизируют цвета украинского флага.


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