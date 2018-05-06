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Канадец в день выхода на пенсию выиграл $1,5 миллиона

  • 6.05.2018, 18:35

Помимо последнего рабочего дня житель Ванкувера также отмечал свой день рождения.

Канадец-именинник Пин Куэнь Шум сорвал миллионный джекпот в день выхода на пенсию. Он приобрел лотерейный билет, который принес ему два миллиона канадских долларов. Об этом сообщает korrespondent.net со ссылкой на The Independent.

Сообщается, что о своем выигрыше он узнал в последний рабочий день и день рождения. Неожиданную удачу он отпраздновал с семьей и друзьями в китайском ресторане.

Выигранные деньги мужчина планирует потратить на путешествие в Китай.

"Даже не верится, что все три события случились в один день. Я столько лет упорно трудился и теперь хочу поделиться состоянием с семьей", - отметил канадец.


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