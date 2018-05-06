Гол белоруса Корниленко принес «Крыльям Советов» победу в матче с «Кубанью» 1 6.05.2018, 18:58

Фото: kc-camapa.ru

Самарская футбольная команда вернулась в РФПЛ.

"Крылья Советов" дома обыграли "Кубань" в матче 37-го тура первенства России в Футбольной национальной лиге — 1:0, сообщает «Прессбол».

Единственный мяч во встрече забил белорусский форвард самарцев Сергей Корниленко. "Крылья Советов" благодаря ничьей "Енисея" в игре с "Шинником" (2:2) досрочно оформили возвращение в премьер-лигу, откуда команда во главе с Вадимом Скрипченко вылетела в прошлом сезоне.

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — КУБАНЬ — 1:0

САМАРА. Стадион "Самара Арена". Начало — в 16.00.

Судья — Казарцев (Санкт-Петербург).

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ: Конюхов, Бурлак, Зотов, Надсон, Гаджибеков (Ланин, 58), Мияйлович, Башкиров, Чочиев (Таранов, 78), Алиев, Корниленко (Кулик, 90+1), Соболев (Самодин, 89).

КУБАНЬ: Дюпин, Марков, Бугаев (Гапон, 67), Байрыев, Клещенко, Лобкарев (Нурисов, 62), Маляров, Алейник, Гай, Гогниев (Завезен, 75), Обухов.

ГОЛ: 1:0 — Корниленко (41).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Марков (68), Надсон (91+). Мияйлович (91+).