В Лиссабоне проходит церемония открытия «Евровидения 2018» (видео онлайн) 6.05.2018, 19:18

Первый полуфинал международного песенного конкурса состоится уже 8 мая.

В столице Португалии Лиссабоне проходит торжественная церемония открытия Международного песенного конкурса "Евровидение 2018", сообщает gordonua.com.

Мероприятие транслируется в прямом эфире на официальном YouTube-канале. В нынешнем году вместо "красной дорожки" будет "голубая дорожка".. Ковровая дорожка используется для представления участников конкурса. Первый полуфинал "Евровидения 2018" состоится 8 мая.

Беларусь в этом году представляет украинский певец Alexeev с песней Forever.