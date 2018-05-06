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Топ-7 создавших себе интересный образ городов Беларуси

  • 6.05.2018, 20:02

Города и местечки нашей страны, которые смогли себя подать и привлечь туристов.

Не всем белорусским городам и селам повезло с яркими достопримечательностями и удобным расположением, чтобы туристы сами плыли к ним в руки. Но вместо того, чтобы затеряться среди множества других, они решили поработать над туристической привлекательностью и преуспели. Вот несколько городов, которые создали себе интересный образ и используют его для привлечения туристов, пишет planetabelarus.by.

Глубокое

Сначала в Глубоком была сгущенка — она давно считается символом этого небольшого городка на севере Беларуси. Но одной сгущенкой, какой бы сладкой она ни была, в город туристов не приманишь. Тем более что на молочноконсервном комбинате не проводят промышленных экскурсий, пока не додумались построить молочный фонтан, да и саму сгущенку купить можно повсюду.

Как появилась идея сделать Глубокое вишневой столицей — непонятно. Но это уже и не важно, ведь у города появилась еще одна яркая ассоциация и главное, Вишневый фестиваль, который стал хорошим поводом съездить в этот город. Где еще можно попробовать вишневое сало, посмотреть на вишневую королеву и купить вишневую сгущенку?

Допустим, что приехавшие на фестиваль туристы оценили красивую городскую набережную, храмы, историю барона Мюнхгаузена, рассказали об этом друзьям, которые тоже захотели посмотреть городок. Процесс пошел, и вот уже даже в будний день в Глубоком можно заметить туристическую группу, а желающих побывать в этом маленьком и уютном местечке становится все больше.

Гольшаны

В Гольшанах есть замок Сапег, построенный в XVII веке. Но этому городку повезло меньше, чем Несвижу или Коссово. Дворец частично разрушили еще пару столетий назад, а после Великой Отечественной войны его остатки разобрали на кирпичи. Сегодня от замка остались лишь руины, в которых достаточно сложно угадать былую красоту и шик.

Но в Гольшанах не отчаялись и решили играть на воображении туристов. Первым эту идею поддержал Владимир Короткевич. Он написал увлекательный детектив «Черный замок Ольшанский», образ для которого списал с замка в Гольшанах. Многие туристы любят путешествовать по местам жизни любимых героев или смотреть места, вдохновившие автора. Так Гольшанский замок попал в топ-лист желаний поклонников Короткевича.

У всех замков есть свои легенды, но по каким-то причинам, в Гольшанах их особенно много. Согласно им, по территории замка бродит призрак девушки, которую замуровали в стену во время строительства. Есть там и Черный монах, который полюбил княжну из замка и был за это наказан, и мельница, которая оживает ночью.

Благодаря много раз пересказанным легендам у Гольшан сложился образ таинственного места. На этом фоне особенно удачно было организовать фестиваль «Гольшанский замок», где все персонажи становятся реальными, а гости приезжают на них посмотреть. Пусть пока в Гольшаны не съезжаются потоки туристов, но название городка уже на слуху и у него есть загадочный образ, а это уже хороший первый шаг.

ВИТЕБСК

Витебск как областной центр и город с длинной богатой историей полон достопримечательностей и интересных мест. Многие назовут его одним из самых красивых и впечатляющих городов Беларуси, и это неудивительно. Однако для тех, кто с ним не знаком, нужна была важная причина, чтобы отправиться за 300 километров от Минска. В Витебске развивают тему Марка Шагала, и сегодня для многих этот областной центр ассоциируется со всемирно известным художником. Помимо музея Марка Шагала в Витебске открыли Музей народного училища, которое он основал, появилась улица художника, которую украшают многочисленные граффити и еще много всего, что привлекает гостей из Беларуси и не только приехать в этот город.

ЛОГОЙСК

В 2004 году в Логойске открылся первый в Беларуси горнолыжный комплекс. Так в нашей равнинной стране стало возможно покататься на склонах, и все запомнили, что Логойщина — холмистый регион.

К тому же в городе, который расположен не так далеко от столицы, стали проводить множество мероприятий: фестиваль пива, фейерверков, гонки Bison Rice — и еще много всего для минчан, которые хотят в выходные вырваться из города и весело провести время, и для жителей всей округи.

Вместе с катанием на лыжах или участием в фестивалях туристы знакомятся с городом и его достопримечательностями. А с каждыми запоминающимися выходными Логойск все больше врезается в память как город для активного отдыха и новых впечатлений.

МОСАР

Наткнуться в совсем маленькой белорусской деревне, где нет даже большого магазина, на шикарный храм — дело обычное. Они разбросаны по многочисленным городам и поселкам: одни в хорошем состоянии, другие — в плачевном.

Деревня Мосар еще пару десятилетий назад была одной из таких ничем не выделяющейся деревень. Однако сегодня ее название на слуху у многих белорусов, а туристы съезжаются сюда постоянно. И получилось так исключительно благодаря усилиям местных жителей и ксендза.

Они так благоустроили территорию вокруг костела, что костел стал популярным среди жителей всей округи. Потом заказали красивые скульптуры, создали множество дорожек для прогулок, открыли небольшой зоопарк, и в деревню начали приезжать со всей области.

А еще позже местный настоятель организовал антиалкогольную кампанию, открыл антиалкогольный музей, и Мосар попал во многие белорусские СМИ как поселок, где никто не пьет. Сегодня Мосар знают и хотят туда приезжать, пусть еще лет 30 назад в это не так просто было поверить.

ЖОДИНО

Над узнаваемостью Жодино потрудилось местное предприятие по производству машин БелАЗ. Помимо того, что там производят самые большие в мире самосвалы, не забывают и про туристов. Ведь на предприятии регулярно проводят экскурсии, и машины размером с одноэтажный дом можно увидеть не только на картинках, но в жизни.

А уж если туристы доехали до завода, то захотят заодно посмотреть и город. И пусть Жодино достопримечательностями не избалован, там есть деревянная мини-деревня «Багуслаў Поле», памятник самосвалу, музей и соответственно возможность интересно провести в городе пару часов.

ПОЛОЦК

Образ старого города у Полоцка появился в первую очередь благодаря его долгой истории. Цифра 862, год его первого упоминания, хорошо знакома всем белорусским школьникам. В современном Полоцке вам не дадут забыть о его древности. Там множество памятников героям его истории: Франциску Скорине, Евфросинии Полоцкой, Симеону Полоцкому.

Основная достопримечательность города, Софийский собор, всегда радует поводами, чтобы туда заглянуть.

Там часто проходят концерты органной музыки, фестиваль «Звоны Софии». Приглашает город и на фестиваль средневековой культуры «Рубон», который в городе на Западной Двине проходит особенно атмосферно.


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