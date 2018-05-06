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Оппозиция в Турции создала предвыборный альянс

  • 6.05.2018, 20:16

Четыре оппозиционные партии в Турции создали альянс перед выборами в парламент.

Четыре оппозиционные турецкие партии создали альянс в преддверии парламентских выборов в стране, пишет «Немецкая волна». В субботу, 5 мая, соответствующие документы в турецкий избирком подали левонационалистическая Народно-республиканская партия (CHP), происламистская Партия благополучия (Saadet), "Хорошая партия" (IYI) и Демократическая партия.

Союз четырех оппозиционных партий создан только для парламентских выборов, которые пройдут 24 июня. К намеченным на тот же день президентским выборам, альянс отношения не имеет. Вопреки интенсивным консультациям, четырем партиям не удалось договориться о едином кандидате на пост президента. В результате три из четырех партий выдвинули каждый своего претендента на пост руководителя Турции.

Правящая Партия справедливости и развития, которую возглавляет правитель Турции Реджеп Тайип Эрдоган, уже создала предвыборный альянс с ультраправой Партией националистического движения (MHP). Лидер MHP Девлет Бахчели был жестким критиком и оппонентом Эрдогана до попытки госпереворота в стране в июле 2016 года. Эти две партии в марте 2018 году добились изменения законодательства, чтобы их альянс стал возможен. Согласно новой норме, барьер в 10 процентов голосов отныне необходимо преодолевать не каждой отдельной партии, а альянсу совместно, что предоставляет дополнительные возможности маленьким партиям. Эксперты, на которых ссылается агентство AFP, предполагают, что альянс AKP и MHP обеспечит победу Эрдогану в первом же туре.


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