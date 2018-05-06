Минчанка стала чемпионкой Европы по бодифитнесу 6.05.2018, 20:34

Оксана Юхно пришла в бодифитнесс недавно.

Минчанка Оксана Юхно завоевала золотую медаль в категории свыше 168 см (бодифитнес) у женщин на чемпионате Европы по бодибилдингу и фитнесу в испанском городе Санта-Сусанна, сообщает агентство «Минск-Новости».

Второе и третье места заняли соответственно украинка Татьяна Баханова и Хенрика Кемпинен из Финляндии.

Оксана не раз становилась призером республиканских соревнований, пробовала силы на международных. Выиграла, наконец, чемпионат страны, проходивший в апреле, и к нынешнему старту сумела подойти в оптимальной форме.

– Наша соотечественница очень эффектно выглядела на подиуме даже в сравнении с еще почти дюжиной соперниц, – подчеркивает судья международной категории Наталья Качан. – У нее хороший рост – 174 см, ни грамма лишнего веса, изящная фигура, хорошо развитая, но в меру рельефная мускулатура, что важно в бодифитнесе, она миловидна и обаятельна. Безусловно, Оксана победила заслуженно. Мы все за нее рады.

Юхно пришла в этот вид спорта сравнительно недавно. До того серьезно занималась плаванием. В Минск девушка переехала из Гомеля. В настоящее время Оксана трудится в службе безопасности одного из столичных фитнес-центров. Здесь новоиспеченная чемпионка Европы в основном и тренируется. Конечно, в свободное время. Мечтает теперь покорить планетарный подиум.

Стоит отметить, что на состязании в Санта-Сусанне неплохо заявил о себе еще один минчанин – чемпион Беларуси Сергей Агунович. Он занял в категории свыше 100 кг в бодибилдинге пятое место. Всего в турнире приняли участие около 1300 атлетов из 45 стран.