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Навальный: Акция «Он нам не царь!» - большой успех

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  • 6.05.2018, 20:45

В субботнем протесте полноценно участвовали больше 60 городов.

Организатор акции протеста "Он нам не царь" российский оппозиционер Алексей Навальный заявил, что 5 мая протестующие добились успеха. Как пишет gordonua.com, oб этом он сообщил на своем официальном сайте.

"Несмотря на давление и запреты (еще накануне акции у нас, как обычно, пошли аресты по штабам), огромное количество людей вышло на улицу. Больше 60 городов полноценно участвовали в конечном итоге. Это было очень важно, и в этом наш большой успех", – подчеркнул Навальный.

Оппозиционер отметил, что президент России Владимир Путин заходит на пятый срок и хочет продемонстрировать всем, что является хозяином страны, а все его противники "сидят молча и не смеют пикнуть".

"Мы показали: нет, не будет тебе такого. Ты здесь не один и нас не запугаешь... Хоть мой личный митинг длился минут десять, это чистое счастье быть окруженным хорошими людьми", – заявил Навальный.

По словам политика, юридический штаб акции "Он нам не царь" продолжает свою работу и занимается задержанными и пообещал вместе с коллегами из правозащитных организаций довести до Европейского суда по правам человека каждое незаконное задержание.

5 мая в городах России прошла организованная оппозиционером Алексеем Навальным акция протеста "Он нам не царь", приуроченная к намеченной на 7 мая инаугурации президента РФ Владимира Путина. Самого Навального задержали днем на Пушкинской площади в Москве и отвезли в райотдел полиции, но позже отпустили.

В Москве казаки били нагайками участников акции "Он нам не царь" и обвязали георгиевской лентой памятник Пушкину.

По информации "ОВД-Инфо", в 26 городах России по состоянию на 22.00 было задержано 1612 человек.


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