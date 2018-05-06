Названы лучшие хиты «Евровидения» за всю историю шоу 6.05.2018, 21:00

1,176

Ежегодно международный конкурс дарит миру новые хиты.

Музыкальный стриминговый сервис Deezer определил десять лучших хитов Евровидения за всю историю проведения шоу, пишет nv.ua.

Рейтинг наиболее популярных конкурсных композиций Международного песенного конкурса Евровидение был составлен на основе статистики прослушивания песен.

На первой позиции в рейтинге – композиция Euphoria, принесшая победу шведской певице Лорин Зинеб Нока Тальяуи, которая стала победительницей 57-го песенного конкурса в 2012 году.

Второе место в рейтинге занимает композиция певицы Эмили Де Форест Only Teardrops. С этим хитом исполнительница принесла победу Дании в Евровидении 2013.

Emmelie De Forest - Only Teardrops

Третье место рейтинга самых популярных хитов Евровидения занимает Кончита Вурст со своей песней Rise Like A Phoenix.

Conchita Wurst - Rise Like a Phoenix

Четвертую позицию занимает финская англоязычная хард-рок-группа Lordi с песней Hard Rock Hallelujah, принесшей победу Финляндии в Евровидении 2006.

Lordi - Hard Rock Hallelujah

Ирландско-норвежский дуэт Secret Garden с композицией Nocturne расположился на пятой позиции в рейтинге. Победу на конкурсе Евровидение музыкальный коллектив одержал в 1995 году.

Secret Garden — Nocturne

Композиция ирландского певца и композитора, единственного двукратного победителя конкурса песни Евровидение Джонни Логана Hold Me Now 1987 года расположилась на шестой позиции в рейтинге лучших песен Международного конкурса.

Johnny Logan - Hold me now

На седьмой позиции – хит группы Abba Waterloo, с которым она выступала на конкурсе в 1974 году, представляя Швецию.

Abba — Waterloo

Певица Лена Майер-Ландрут со своей песней Satellite занимает восьмую позицию в рейтинге. Напомним, артистка принесла победу Германии в 2010 году.

Lena — Satellite

Композиция Ooh Aah... Just a Little Bit певицы Джины Джи, представляющей Великобританию в конкурсе песни в 1996 году, занимает девятое место в рейтинге.

Gina G - Ooh aah... just a little bit

Рейтинг десяти лучших хитов Евровидения замыкает итальянский певец Тото Кутуньо с композицией Insieme, с которой представлял свою страну на Евровидении в 1990 году.

Toto Cutugno — Insieme

В рейтинг Deezer не вошли такие популярные композиции Евровидения, как песня норвежского певца и скрипача белорусского происхождения Александра Рыбака Fairytale, не сходившая с первых строчек различных хит-парадов в 2009 году и ставшая международным хитом, а также зажигательный хит победительницы Евровидения 2004, украинской певицы Русланы Wild Dances, принесший ей мировую известность.

Alexander Rybak - Fairytale

Руслана - Wild Dances

Кроме того, стоит отметить знаменитый хит Diva Даны Интернэшнел, победившей на Евровидении 1998 года, который стал самой успешной песней в карьере певицы.

Dana International - Diva

Напомним, в этом году известнейший музыкальный песенный конкурс Евровидение 2018 пройдет в столице Португалии, городе Лиссабоне.

Первый и второй полуфиналы 63‑го конкурса песни Евровидение 2018 состоятся 8 и 10 мая, в то время как гранд-финал, в ходе которого определится победитель, пройдет 12 мая.