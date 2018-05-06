«Матери 328»: У нас есть силы бороться 6.05.2018, 21:12

Активистки движения «Матери 328» голодают уже 10-й день.

10-й день в Беларуси голодают активистки движения «Матери 328», которые добиваются либерализации антинаркотического статье 328 Уголовного кодекса, а также пересмотра дел родственников и встречи с Лукашенко. «Радыё Свабода» выясняло, что происходит с голодающими сегодня, 6 мая.

Пуховичский район, деревня Остров

Лидер движения Лариса Жигарь рассказала о ситуации в лагере голодающих в Пуховичском районе:

«Здесь нас голодает, как и вчера, 7 человек, но уже очень тяжело и завтра нас наверняка станет меньше. Людмила Кулинич выйдет из голодовки и уедет домой, возможно, еще и Наталья Старовойт. Ей уже было плохо, теряла сознание, будем для нее вызывать скорую и решать, что делать. Остальные держатся и не уступают».

Ларыса Жыгар

По словам Ларисы Жигарь, ежедневно в лагерь приезжают активистки движения «Матери 328», чтобы морально поддержать голодающих.

«Вот и теперь у нас гости. Сказали, что 7 мая они собираются отнести в администрацию обращение с вопросами, что делают власти, чтобы выполнить наши требования», - рассказала Лариса Жигарь.

По словам Ларисы Жигарь, к акции намерены присоединиться активистки в Гродно, но сколько конкретно примут участие в голодовке она пока не знает.

Калинковичи

6 женщин продолжают голодать и в Калинковичах. О состоянии здоровья рассказала Татьяна Каневская:

«Из нас никто раньше не голодал, не знали, что это такое. Оказалось, хуже, чем могли представить. На 10 день реально трудно: слабость, апатия. У нас были врачи и посоветовали добавлять в воду немного меда и яблочного уксуса, то мы начали пить такую воду, стало легче. Но понятно, что дальше лучше не будет. Держимся».

Галадоўніцы ў Калінкавічах

По словам Татьяны Каневской, сейчас голодающие в Калинковичах определили для себя рубеж - дождаться ответа главы администрации Лукашенко Натальи Кaчановой.

Лиана Шуба рассказала о том, как голодающие в Калинковичах проводят время.

«Один хороший человек сделал здесь телевизор, так вот женщины смотрят фильм, первый, на который попали — « Калина красная». Это близко к нашей тематике, скучной, тюремной. Но я не смотрю, вот пишу письмо сыну в колонию».

По словам Лианы Шубы ее сын, который сидит в колонии «Волчьи норы» под Ивацевичами, уже знает о голодовке мать.

«Его и друга вызвали на беседу в администрацию по поводу нашей голодовки, причем не к своим милиционеров, а кто-то приезжал к ним. Но о давлении дети не говорили. Мы сразу предупреждали, чтобы через детей на нас не давили, это было бы сверх меры», - сказала Шуба.

Активистки «Матери 328» работают над обращением в Верховный суд и прокуратуру Беларуси. Идея - призвать провести внеочередной пленум Верховного суда, на котором бы разглядели практику применения в статье 328.

«Это может помочь снижению сроков и по нашим делам, так как изменения, которые пока предлагаются для корректировки действующего статье 328, будут касаться только новых дел, а нам этого недостаточно», - полагает Шуба.

Витебск

В Витебске четвертый день голодает Наталья Шарипa. Женщина оказалась единственной в городе, кто решился на такую акцию протеста.

«Всех так запугали, что даже не звонят», - сообщила Наталья о подругах, которые ранее не исключали, что присоединятся к голодовкe.

Завтра Наталья собирается прекратить голодовку, так как запланировала выход в город и посещение ряда учреждений.

Натальля Шарыпа

«Пойду в КГБ, в облисполком, к помощнику Лукашенко и в телефонную компанию МТС, обслуживающую мой мобильный. Хочу их спросить, на каком основании прослушивают мой телефон - разве я какая-то преступница? »- возмущается Наталья Шарипов.

О состоянии здоровья активистка сказала: «Слабость есть, да, но есть и силы бороться».