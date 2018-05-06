Михаил Ходорковский: Власть еще раз подняла градус 1 6.05.2018, 21:25

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Фото: EPA/UPG

Репрессии в России ужесточили протест.

Состоявшаяся 5 мая в РФ акция протеста "Он нам не царь" продемонстрировала готовность ее участников к противостоянию с представителями властей. Как сообщает gordonua.com, такое мнение выразил в Facebook российский оппозиционер Михаил Ходорковский.

"Важный, хотя очевидный и предсказуемый вывод на базе сравнения с 2012: репрессии сократили число участников приблизительно в 10 раз, но ужесточили протест. Те, кто сейчас готовы выходить, – готовы к силовому противостоянию. Власть еще раз подняла градус – теперь реально бьют", – написал он.

По словам Ходорковского, "с той стороны остались два шага: массовые репрессии и стрельба", а с противоположной – "перекрытие дорог и баррикады".

"Но главное – над этим молодежным протестом нависает тяжелая, многомиллионная масса поколения родителей. Людей, среди которых у многих руки привыкли к оружию. Людей, чье взросление пришлось на 90-е. Это их дополнительно сдерживает, но ситуация накаляется внутри. "Зимняя вишня" (торговый центр в Кемерово, где пожар унес жизни нескольких десятков человек) показала – реакция на даже случайную гибель детей будет тяжелой. Это тот спусковой крючок, который спустит лавину", – заявил оппозиционер.

5 мая в РФ прошла акция протеста под названием "Он нам не царь". Она была организована оппозиционером Алексеем Навальным и приурочена к намеченной на 7 мая инаугурации Путина.

Самого Навального задержали днем на Пушкинской площади в Москве и отвезли в райотдел полиции, но позже отпустили.

По информации "ОВД-Инфо", в 27 городах России было задержано 1597 человек.