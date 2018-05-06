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Блок Ангелы Меркель опережает социал-демократов уже наполовину

  • 6.05.2018, 21:50
Фото: EPA-EFE/CLEMENS BILAN

Рейтинг блока канцлера Германии составляет уже 34%.

Рейтинг старейшей немецкой партии – Социал-демократической партии (СДПГ) – продолжает снижаться, сейчас он составляет 17%.

Таковы результаты опроса Института исследования общественного мнения Emnid для Bild am Sonntag, сообщает FAZ (перевод - «Европейская правда»).

Партнеры СДПГ по большой коалиции, блок канцлера Ангелы Меркель ХДС-ХСС зато набрал 2 процентных пункта, и сейчас его рейтинг составляет 34%.

Таким образом, консерваторы опережают социал-демократов ровно наполовину.

Третьей самой сильной политической силой остается ультраправая "Альтернатива для Германии" с 14 %.

Зеленые имеют поддержку 12%, Левые потеряли один пункт и имеют 10%. Свободная демократическая партия набирает лишь 8%.

Напомним, 22 апреля лидером Социал-демократической партии Германии (СДПГ) стала Андреа Налес – женщина стала во главе этой политической силы впервые в ее 155-летней истории.


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